Julio 25, 2021 - 11:35 p. m.

2021-07-25

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

¿Si tuviéramos que elegir en Colombia los liderazgos de la próxima generación dónde buscaríamos? La pregunta sería, hacia dónde estará punteando las dinámicas que generarán historia en el futuro. ¿Quiénes serían esos protagonistas montados en las olas correctas?



En una reciente publicación en Time Magazine trae la lista de 11 personas. Este listado de siete mujeres (63%) y cuatro hombres, revelan un mayor potencial en las mujeres, y así será en el futuro. El papel de las mujeres en el mundo seguirá tomando cada vez más relevancia. Por continentes hay 2 africanos, 3 asiáticos, 1 Australia, 2 europeos y 3 americanos, como bien repartidos en todo el globo terráqueo. Por tipo de actividades es bien interesante la selección de Time. Una militante contra el racismo desde la canción; otra dedicada a luchar contra el abuso sexual; un científico que trabaja en el asunto del clima investigando volcanes; un fotógrafo para crear nuevos mundos y corregir los anteriores; un cocinero buscador de nuevos sabores en la cocina francesa; una funcionaria pública de Afganistán demostrando las capacidades de las mujeres en un entorno dominado por hombres; un par de japonesas generadoras de videojuegos con el foco en mujeres; una contadora de historias que muestra nuevas posibilidades de ser; una atleta de un nuevo deporte olímpico de trepar; y un puertorriqueño actor y cantante. Expresiones nuevas y tradicionales, pero con enfoques novedosos.



Dos líneas importantes se pueden ver allí. Personas que desde su oficio quieren que las cosas cambien, no soportan que la historia continúe en el mismo capítulo, sino que desean crear nuevas páginas. De otra parte, no se limitan a una posición reactiva, sino que buscan dejar una huella creando nuevas realidades.



En nuestro país las nuevas generaciones líderes están sentando nuevas dinámicas sociales. La experiencia sobre los conceptos o teorías; la expresión del ser contrapuesto al mero tener o poseer; la solidaridad frente al egoísmo; la sostenibilidad del planeta sobre el detrimento de los recursos naturales; la originalidad frente a lo estándar.



Los liderazgos de nuestras nuevas generaciones, además de estar movidos por la pasión, la cual es fundamental para mantenerse activos, aportar en la focalización de las metas y dotarlos de resiliencia para cuando las cosas no van como se esperaba, también perseguirán que sus acciones tengan un propósito y un significado. Con ello se da sentido a sus acciones y se busca, no solo el éxito económico, sino que éste de paso al propósito de beneficiar su entorno, aportando en la construcción de servicios y productos, ecológicos, socialmente responsables y que conlleven beneficios para todo el conglomerado.



Colombia debe convertirse en una tierra fecunda para liderazgos nuevos y diferentes. Las mujeres colombianas se caracterizan por su tenacidad y gracias a ello cada día tienen mayor protagonismo en espacios de ciencia, económicos, culturales y sociales, entre otros. Por otra parte, aprovechando los últimos acontecimientos sociales, se abre una puerta para que líderes jóvenes tomen la posta para protagonizar y mediar en el dialogo social, aportando soluciones innovadoras que ayuden al entendimiento de nuestros grupos sociales. Finalmente, con un apoyo estatal y de los empresarios al emprendimiento y a la innovación.



*Rector Universidad Javeriana Cali

​Sigue en Twitter @RectorJaveCali