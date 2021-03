Después del humo blanco

Marzo 21, 2021
Luis Felipe Gómez Restrepo

Se cumplieron 8 años de la elección del Papa jesuita Jorge Mario Bergolio. El 13 de marzo de 2013 salió por la chimenea del Vaticano el humo blanco que anunciaba la elección del reemplazo del Papa Benedicto XVI. El nuevo pontífice Francisco llegó y cambió muchas dinámicas en la Iglesia.



Ha puesto en el centro de su papado la fraternidad universal, la ecología integral, el cuidado de la casa común, la misericordia, el cuidado de los migrantes, la Amazonía, la paz universal. Les ha pedido a los sacerdotes, desde el inicio del pontificado, que huelan a oveja, que estén cerca de su feligresía; a los burócratas de la curia romana les ha pedido que dejen de actuar como príncipes; ha exhortado a la Iglesia a ser una institución en salida, para que esté más cerca de la gente necesitada. Este es el Papa Francisco: un líder franco, directo y disruptivo.



Veamos respuestas del Papa Francisco a preguntas de periodistas.

Frente a las críticas de quienes dicen que siempre está más allá de los límites de la tradición de la Iglesia, responde el Papa que son producto de oración, diálogo y consejo: “Muchas veces hay que arriesgar. Hay algunas críticas: que el Papa no es valiente, que es un inconsciente, que está tomando pasos contra la doctrina católica o que está a un paso de la herejía. Son riesgos, pero son decisiones que se toman en oración, en diálogo, pidiendo consejo. No son un capricho”. Da testimonio el Papa de esa responsabilidad de hacer cambios, de mostrar nuevos caminos.



Para aquellos que les gusta descalificar a los otros, el Papa da un ejemplo muy bonito al ir a reunirse con el Ayatolá Alí Al-Sistani. Es una muestra de humildad por estar dispuesto a aprender de los demás, y un testimonio de apertura al otro. “Sentí el deber de ir a encontrar a un hombre sabio, un hombre de Dios. Esto se percibe solo escuchándole. Él es una persona que tiene la sabiduría y la prudencia. Él me decía que hace 10 años que no recibe a gente que va a visitarlo con otros motivos, políticos o culturales, solo religiosos. Fue muy respetuoso en el encuentro. Un hombre humilde. A mí me hizo bien al alma este encuentro. Es una luz”.



Para el Papa han tenido gran importancia los jóvenes del mundo, a quienes ha animado constantemente. En la pasada Jornada Mundial de la Juventud 2020, les dijo “Queridos jóvenes: ¿Cuáles son sus pasiones y sueños? Háganlos surgir y, a través de ellos, propongan al mundo, a la Iglesia, a los otros jóvenes, algo hermoso en el campo espiritual, artístico, social. Se los repito en mi lengua materna: ¡Hagan lío! Hagan escuchar su voz.”



Finalmente, en esta semana del día de la mujer, el Papa ha buscado la manera de dar un protagonismo más grande a la mujer en la Iglesia, y reconoce que la mujer empuja la historia hacia adelante. “Las mujeres todavía son esclavas, tenemos que luchar por la dignidad de las mujeres. Son las que llevan adelante la historia. No es una exageración. Las mujeres llevan adelante la historia. Y no es algo que digo porque hoy es el día de la mujer. Es así”. El respecto de la mujer como foco para la sociedad.



El Papa Francisco, ya con 84 años, sigue dando qué pensar, qué reflexionar, qué orar, y muy especialmente cómo comprometerse con la historia. 8 años desde humo blanco, muestran que la Iglesia sí puede sintonizarse más con la humanidad.



