Un viaje exigente

Julio 14, 2022 - 11:35 p. m.

2022-07-14

Por:

Liliane de Levy

El presidente norteamericano Joe Biden se encuentra realizando un exigente viaje ‘de trabajo’ en el Medio Oriente, una región del mundo plagada de insalvables problemas. Allá llegó, cansado, frágil (política y físicamente) por su avanzada edad y su baja popularidad en los sondeos de su país. Un coloso fatigado. Su itinerario lo llevó primero a Israel, la etapa menos difícil donde lo aprecian y se lo manifiestan, pero también le reprochan el distanciamiento norteamericano de la región (después de costosos fracasos en Irak, Siria y Afganistán).



Luego va a Arabia Saudita, país que no respeta los derechos humanos; Biden lo había llamado “paria”, que jamás visitaría. Sin embargo, la real política provoca comportamientos indeseados y él parece dispuesto a todo con tal de recuperar aliados y confianza dentro y fuera de su país. No llegó al Medio Oriente a ayudar sino a pedir ayuda.



En Israel Joe Biden fue recibido con gran pompa por el gobierno interino de Yair Lapid con quien comparte ideas de paz con los palestinos, basadas en ‘dos estados’. La plana mayor de los gobernantes israelíes lo esperaba al pie del avión para darle una cálida bienvenida. No olvidan los israelíes que antes de convertirse en presidente, Biden había visitado y ayudado a Israel en múltiples oportunidades.



En el año 2007, en medio de una reunión había incluso declarado: “Yo soy sionista; ¡no se necesita ser judío para ser sionista!” *. Los actuales reproches que los israelíes acumulan en su contra se deben al afán de Washington de llegar a un acuerdo nuclear con Irán; Israel lo considera tramposo y peligroso para su supervivencia. Y le pide incrementar las sanciones contra los ayatolas iraníes para lograr que renuncien a sus ambiciones nucleares. Biden llegó a Israel a tranquilizar a la opinión.

¿Cómo? Dejando quieto el polémico asunto de la mudanza de la Embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén que Donald Trump había ordenado. Tampoco negó la soberanía de Israel sobre las mesetas del Golán reafirmada por Trump. Al mismo tiempo, el presidente norteamericano le quiso dar contentillo a los palestinos al programar una visita a Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Palestina (desde hace 17 años) en Betlehem y no disipó la posibilidad de reabrir el consulado norteamericano en la parte Este de Jerusalén que los palestinos aspiran convertir en la capital de un futuro Estado Palestino.



En Arabia Saudita la visita de Joe Biden se torna más complicada y hasta humillante. La realiza con la posibilidad de tener que reunirse en Riyad con el príncipe Mohamed Ben Salman (MBS), el dirigente de facto del reino saudita, renunciando a su promesa electoral de jamás tratarlo por haber ordenado el atroz asesinato del periodista norteamericano Jamal Khashogi en octubre 2018. Aparentemente los matones de MBS lo descuartizaron y lo disolvieron antes de hacerlo desaparecer.



¡Escalofriante! Sin embargo, Biden se traga su orgullo y va a Arabia Saudita en persona a pedir a MBS que acepte aumentar su producción de petróleo para lograr bajar el precio de la gasolina en el mundo y frenar la inflación que en Estados Unidos supera el 9%, causados por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia. Ante un Biden debilitado y necesitado de ayuda y un MBS crecido y arrogante, ¿se llegará a un acuerdo? Nada se sabe. Todavía. Los expertos están pesimistas al respecto y creen que MBS no ayudará a Biden, invocando un acuerdo previo de producción con Vladimir Putin que no puede violar.



** Bueno aclarar el verdadero significado de la palabra ‘sionista’, distorsionada y diabolizada por los antisemitas. Ser sionista quiere decir (solamente) aceptar la creación legitima de un Estado judío en Israel. Apoyado en la historia milenaria del pueblo judío y una histórica decisión aprobada por mayoría en la ONU