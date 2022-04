¿Se saldrá Putin con la suya?

Abril 07, 2022 - 11:35 p. m.

2022-04-07

Por:

Liliane de Levy

Desde el comienzo de esta guerra (sucia) del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania notoria por su brutalidad, vivimos en estado de consternación permanente y sin captar sus verdaderos motivos.



Entretanto Putin dice que “su” guerra va en buen camino, cumpliendo sus objetivos. Los ucranianos se defienden como pueden con mucho valor y pocas municiones y su prolongada resistencia impresiona a todo el mundo. Ellos también creen que van bien y pueden ganar. ¿A quién creerle? Los más curtidos analistas se pierden en sus diagnósticos. En su importante columna del New York Times, Bret Stephens enumera los fracasos rusos de Putin; yo los complemento un poco. Veamos:



- Putin pensó que los ucranianos recibirían con júbilo a los rusos y se equivocó. Los odian y prefieren morir antes de someterse a su voluntad.



- Putin pensó que derribaría fácilmente al gobierno de Volodimir Zelenski en Kiev y se equivocó. Convirtió a Zelenski en héroe mundial.



- Putin pensó que la guerra en Ucrania dividiría a la Otan y se equivocó.

Al contrario, la resucitó, unió y fortaleció.



- Putin pensó que la economía rusa no se afectaría por la sanciones en su contra y se equivocó. Se arruinó.



- Putin pensó que China lo apoyaría vistosamente y se equivocó. China mantiene un comportamiento discreto.



- Putin pensó que su ejército “modernizado” iba a pulverizar a los ucranianos y se equivocó. Los ucranianos están ganando en varios frentes.



Por consiguiente se cree que Putin calculó mal “su” guerra (sucia) contra Ucrania, que es un mal estratega, aislado de la realidad y mal informado y no en pleno control de sus emociones. Aparentemente loco ya que a pesar del horror y de la carnicería perpetrados, y de la devastación viciosamente provocada, el maléfico dictador parece convencido que va “bien” y sus objetivos son realizables. Lo mismo ocurrió en Chechenia y Siria y trágicamente acertó.



En Ucrania los analistas entienden que lo que más interesa a Putin es ocupar el Donbás y el este de Ucrania que contienen las más grandes reservas de gas natural de Europa para asegurar su dominio energético en la región que lo protege contra sus opositores. La guerra también consigue neutralizar a Ucrania destruyéndola e impedir su posible ingreso a la Otan. Los mismos bombardeos indiscriminados contra la población civil de Ucrania que provocaron la salida del país de más de cuatro millones de personas benefician los objetivos rusos al librarlos de una gran parte de la población ucraniana, opositora a su régimen.



Entretanto en Rusia, Putin consolida su poder y su tasa de popularidad gana puntos durante la guerra, pasando de 71% en febrero a 81% en marzo. ¿Por qué? Simplemente por la intensidad de la propaganda pro Putin en las cadenas de televisión estatales y la falta de fuentes de información alternativas.



Y la gente se pregunta: ¿Hasta cuándo seguirá Putin cometiendo crímenes de guerra? Y si no está loco, ¿qué pasa por su mente? Boris Cyrulnik, eminente neurosiquiatra francés, llama a Putin “bandido profesional” y “autoproclamado salvador” y explica que sin ser loco tiene una falta total de empatía. El sufrimiento ajeno no lo conmueve, debido a trastornos en su infancia. Vive centrado en sí, prisionero de sus propios deseos y capaz de matar sin sentir culpabilidad. Una personalidad sumamente peligrosa que se tiene que ir, como bien lo pidió el presidente norteamericano Joe Biden en su gran momento de lucidez.