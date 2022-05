Peligrosa escalada

Mayo 05, 2022 - 11:35 p. m.

2022-05-05

Por:

Liliane de Levy

Los políticos -extremistas por lo general- creen en la estrategia de ‘escalar para luego desescalar’, con ventaja, a la hora de manejar conflictos internos y externos. Y es, al parecer, la escogida por el ruso Vladimir Putin en su actual guerra contra Ucrania. Una guerra desigual en la que los países occidentales (encabezados por Estados Unidos y los europeos de Otan) participan de forma indirecta y solo con suministros de armamentos y dinero a los ucranianos con el fin de equilibrarla militarmente. Una guerra que además se alargó sorpresivamente, mucho más de lo esperado, se pensó terminar en tres días con la toma de la capital Kiev y el relevo del gobierno en el poder, pero lleva más de dos meses de violentos enfrentamientos, un altísimo costo en vidas humanas y la destrucción total de varias ciudades ucranianas. Aún así, no da tregua. Al contrario, la siguen alimentando acciones demoledoras.



Los rusos que iniciaron la guerra -sin motivo válido- se excedieron en provocaciones apocalípticas, desde el primer momento. Con el pretexto de ‘desnazificar’ Ucrania e impedir un ‘genocidio’ en la región ucraniana del Donbas, habitada por números prorusos y por la voluntad expresa de Putin de crear una “nueva arquitectura de seguridad europea”, sin Otan ya que, según él, no tiene razón de ser. Por lo tanto, Rusia llama su guerra “operación militar especial”, y la proyecta como “preventiva”. Apodo y motivos que no convencen y menos por el indiscriminado ensañamiento ruso sobre blancos civiles ucranianos que horrorizan al mundo.



Desde el principio, Putin utilizó contra Ucrania la fuerza más brutal. No vaciló en hablar de nucleares; de la posibilidad de enviar misiles ya listos para aterrizar en cuestión de segundos sobre las capitales vecinas en Europa; de interrumpir los suministros de gas y petróleo a países europeos que los necesitan, los compran y dependen de ellos; de inflación y crisis económica a nivel mundial. Sin jamás medir sus palabras ni frenar sus odios. Incluso en temas tan sensibles como sería el Holocausto cuando hace pocos días le recordaron a Sergei Lavrov, (ministro ruso de Relaciones Exteriores) que Ucrania no puede ser ‘nazi’ como él lo pretende ya que su presidente Volodimir Zelenski es judío y fue electo por amplia ventaja y de manera democrática. Y Lavrov argumentó -sin temblarle la voz- que, aunque judío, Zelenski puede ser nazi, como lo fue el mismo Hitler que, según él, tenía sangre judía. Un insulto y una estúpida provocación creada por una mente diabólicamente antisemita.



Frente a la agresividad rusa, Ucrania redobla valor para resistir al enemigo. Y Occidente que la respalda no se queda atrás en asuntos de advertencias y amenazas. El apoyo billonario de Estados Unidos a los ucranianos agredidos lo dice todo. Y los europeos no disimulan sus ayudas ni frenan sus impulsos al respecto. En muchas ocasiones, Joe Biden calificó a Putin de ‘matón’ y de ‘carnicero’ y en reciente visita a Polonia expresó emotivamente el deseo de ver a Putin fuera del poder en Rusia. También lo manifestó abiertamente el secretario general de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, en reciente visita a Kiev al decir que “el propósito de Estados Unidos en esta guerra es debilitar al ejército ruso a tal punto que no pueda volver a atacar a sus vecinos”.

Son amenazas serias que se vuelven quizás excesivas a los ojos de los observadores ya que vienen a justificar en parte los temores rusos cuando acusan a Occidente y Otan de querer acorralar a Rusia en un cerco hostil que atenta contra su seguridad. De parte y parte sube el tono, en medio de una escalada peligrosa del conflicto que lo coloca en el camino no deseado de la sin salida. A la escalada, sin posibilidad de desescalada.