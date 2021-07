Festival, a pesar de todo

Julio 15, 2021 - 11:35 p. m.

2021-07-15

Por:

Liliane de Levy

El 74 Festival Internacional de Cine en Cannes (Francia) se desarrolla con relativa normalidad. Con menos gente (menos de la mitad de lo acostumbrado), la ausencia de actores y realizadores importantes que enviaron sus películas sin llegar a presentarlas personalmente, medidas sanitarias draconianas, a ratos imposibles de cumplir (como la de tener que presentar vacunación completa y pruebas negativas del covid cada 48 horas) para ingresar al Palacio del Festival, aguantar la mascarilla a lo largo de las películas o tener que reservar entradas con mucha anticipación y aceptar la posibilidad de no poder acceder a las películas más opcionadas. A pesar de todas estas restricciones logré ver más de una docena de películas llevándome muchas decepciones y algunas alegrías. Lo cierto es que este año el Festival no se encuentra en su mejor forma ( por razones obvias) y agradecemos que se pudo llevar a cabo.



Entre las decepciones cito la película ‘Benedetta’ del holandés Paul Verhoeven (‘Basic Instinct’) un provocador reconocido pero que resultó absurda y demerita su intento de criticar a la Iglesia Católica. Sus escenas de sexo prolongadas, sus blasfemias y acusaciones de hipocresías a ultranza le quitan credibilidad. Más es peor que menos, definitivamente. ‘Tre Piani’ del director italiano Nanni Moretti que tanto admiro (‘El dormitorio del hijo’) es una película de ‘inmueble o edificio’ con cuatro historias simultáneas, demasiados personajes y diálogos aburridores; me pareció demasiado larga y predecible.



La tercera desilusión fue aguantar la película del ruso ‘Petrov's Flu’, deshilvanada, incoherente y exageradamente confusa. Lástima porque en el pasado habíamos gozado de excelentes películas de su director Kirill Serebrenikov (‘Leto’). En fin, es lo que pasó aunque también experimenté muy buenos momentos en otras películas que vi, hasta el momento.



La primera es la norteamericana ‘The French Dispatch’ de Wes Anderson, un director con ‘estilo’ muy propio que maneja con maestría y se reconoce de inmediato. Recuerden su excelente ‘The Grand Budapest Hotel’. Dentro de una combinación de realismo y surrealismo bien administrado, mezcla de personajes y dibujos animados, temas varios, humor, violencia y política. Una fantasía desordenada. En resumen cuenta la historia de una revista que nació en Francia en un pueblo llamado irónicamente ‘ennui -sur –Blase’ (que traduciría tedio sobre hastío). El director de la revista muere y la redacción se reúne para escribir su necrología por medio de cuatro historias diferentes interpretadas por un sinnúmero de actores muy famosos como Frances McDorman, Benicio del Toro, Adrian Brody, Bill Murray y muchos, muchos más. La película pretende rendirle homenaje a Francia y a la revista New Yorker y a mí me divirtió y gustó. Aunque muchos entendidos la encontraron un poco ‘cansona’.



Otra película que recomendaría es ‘Un Héroe’ del iraní Asghar Farhadi que finalmente vuelve a su cine muy nacional y costumbrista que tanto nos había impresionado cuando en el año 2011 el mundo lo encontró y festejó por ‘Separación’. Después de aventurarse fuera de su país en Francia con ‘El Pasado’ y en España con ‘Todo el mundo sabe’, de muy discutible calidad, Farhadi regresa a su país para filmar ‘Un Héroe’ que considero su mejor trabajo. Con una mirada aguda sobre la sociedad iraní que para sobrevivir y poder hablar (o a duras penas tartamudear) debe recurrir a la mentira, la ambigüedad, el engaño, a cuidar su reputación y las apariencias. Siempre presa de una máquina infernal que lo censura todo y lo vigila todo. Kafka resucitado.