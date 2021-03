Innovar, ¿para qué?

Marzo 19, 2021 - 11:35 p. m. 2021-03-19 Por: Julián Domínguez Rivera

Como en la frase: los árboles no dejan ver el bosque, en nuestro país los temas de coyuntura ocultan otros que son estructurales y cuya resolución es esencial para el futuro colectivo. Uno de ellos fue señalado en días pasados por el Índice Departamental de Competitividad, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, el cual reveló algo que no es sorpresa, pero sí lamentable: las grandes brechas en materia de innovación que existen en el país.



En este ranking, que tiene un puntaje máximo de 10, mientras hay regiones que registran 9,59 puntos en este pilar, otras cuentan con preocupantes 0,17 puntos. Peor aún: solo siete de las 33 regiones medidas – incluida Bogotá- registran un puntaje superior a 5 puntos.

¿Por qué es importante la innovación, referida en este índice a investigación, registros de propiedad industrial y dinámica empresarial?

Porque se ha evidenciado que es uno de los factores que permiten que las empresas crezcan por encima del 10% en sus ventas, sin importar su tamaño.



Y si bien no parece necesario explicar por qué es necesario que las empresas crezcan, vale la pena recordarlo: más empleo y oportunidades de desarrollo para el capital humano, más ingresos tributarios para programas sociales, más productos y servicios, a mejores precios para atender la demanda interna y externa y, en conclusión, más crecimiento económico.



En este orden de ideas, dado el reto que tiene el país de contar con empresas que sobrevivan en el largo plazo y crezcan, una de las principales apuestas que se debe hacer en política pública es la innovación. Las regiones que desarrollan capacidades efectivas de innovación empresarial pueden hacer frente a la adversidad de mejor manera, pues el aprendizaje y utilización del conocimiento de formas distintas, les permite adaptarse a los choques internos y externos, evolucionando para resistir y competir de mejor manera.



Minciencias y las Cámaras de Comercio se unieron para implementar el programa Colinnova, el cual busca disminuir brechas en los índices de innovación regional, fortalecer las cadenas de valor a través de la creación de soluciones y proyectos de innovación, con el apoyo a 135 empresas de 15 departamentos.



Su premisa es la innovación colaborativa, que produce mayor impacto que hacerlo solo desde una empresa o institución, para poder transferir buenas prácticas y conocimiento, los cuales son verdaderos movilizadores sociales. Aquí la capacidad de articulación es clave para generar inteligencia colectiva con el objetivo de que la innovación esté al servicio de los empresarios y los empresarios de la innovación.



La pandemia ha demostrado la necesidad que tiene el país de mantener prendidos los motores de las empresas. También, que debe ser la oportunidad para adquirir fortalezas que les permitan estar mejor preparadas para las crisis y para mejorar la participación de los productos y servicios nacionales en los mercados, a través de la adopción de procesos de talla mundial y la generación de productos diferenciados. Sin duda, en esto se basa una de las palancas del desarrollo.