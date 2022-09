El tamaño sí importa

Septiembre 02, 2022 - 11:35 p. m.

2022-09-02

Por:

Julián Domínguez Rivera

Recientemente conocimos la cifra de crecimiento económico del segundo trimestre de 2022 para el país: 12,6%, sin duda, un dato muy positivo. Aun cuando las proyecciones conocidas por diferentes organismos multilaterales son alentadoras, el segundo semestre podría presentar un decrecimiento, y, sin embargo, para el caso colombiano, mantener un buen ritmo, aunque no tan elevado como el actual.



Aún persisten incertidumbres que es necesario despejar. Provienen de la reforma tributaria, de las políticas minero-energéticas, y la política sobre tierras. Quedan para el próximo año las reformas: pensional, laboral y de la salud.



No obstante, en este marco de crecimiento económico, realizamos un estudio con información del Registro Único Empresarial y Social, Rues, que nos permitió determinar las dinámicas de movilidad y crecimiento de las empresas, para establecer si están avanzando en términos de su tamaño a una categoría superior. El estudio se basó en una muestra de 299.565 empresas que operaron de manera continua durante ocho años. Los resultados nos muestran que las empresas están creciendo, incluso, aún en medio de las fuertes crisis que han afrontado.



A lo largo del periodo analizado, 14 % de las unidades que en el 2013 eran microempresas lograron un crecimiento suficiente para ser catalogadas como empresas pequeñas, y algunas, incluso, pasaron a medianas o grandes. Una cuarta parte de las empresas pequeñas (24 %) pasaron a ser medianas o grandes, mientras que una quinta parte de las medianas (20 %) lograron ser empresas grandes. Este crecimiento fue evaluado desde el punto de vista del tamaño de sus activos.



Adicional a estos datos, quisimos profundizar sobre cuáles son las características de estas empresas para lograr pasar al siguiente nivel, y establecimos que la mayoría de las que incrementan su tamaño lo hacen de forma permanente, son unidades productivas jóvenes, y su estructura jurídica es societaria.



Un aspecto que destacamos también es que las empresas que se agrupan en una iniciativa clúster, para fortalecerse en su sector y región, crecen en una proporción superior en comparación con las que no pertenecen a ninguna iniciativa, al igual que las empresas exportadoras.

Un detalle que cobra especial relevancia es que buena parte de las que aumentaron su tamaño están inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP). Estar en el RUP muestra una intención clara de participar en procesos de compras con el Estado, lo que lleva a las empresas a fortalecer sus procesos, a la vez que, las que logran contratar con el Estado obtienen un impulso adicional por participar en esos proyectos.



Teniendo en cuenta que la gran base del tejido empresarial colombiano es de MiPymes (99,4 %), estos son datos bastante importantes, ponen de presente los esfuerzos que hay detrás de cada empresa para crecer, para generar nuevos empleos, pero, sobre todo, nos permiten revelar esos factores de movilidad empresarial, que son también motores de movilidad social para millones de familias colombianas, y que pueden ser usados como estrategias por parte de las empresas y las políticas públicas para mantener la senda positiva de crecimiento.