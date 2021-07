Exportar para reactiva

Junio 30, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-30

Por:

Juan Esteban Ángel

Con la economía del país golpeada por la pandemia del coronavirus y más reciente por el paro y los bloqueos, buscar alternativas para la dinamización de la oferta y la demanda, la creación de empleo y la generación de ingreso es prioridad. En ese sentido, fortalecer el comercio exterior, el tejido exportador y la diversificación de la oferta exportable toma cada vez más relevancia.



Hay diversas condiciones que pueden aprovecharse y el panorama obliga a las empresas y al país a prepararse para incrementar su presencia en el mercado internacional, con una oferta de bienes y servicios que incorporen valor agregado, en condiciones de competitividad y sostenibilidad.



Las recientes noticias positivas del aumento en la diversificación de exportaciones, en especial las no minero-energéticas, muestran un camino promisorio para el sector agropecuario, la agroindustria y los servicios.



Aún en medio de la crisis por la pandemia, las exportaciones no mineras tuvieron el mejor cuatrimestre desde 2008, creciendo 21,3%, alcanzando US$5700 millones y representando el 48,1% del total de las exportaciones colombianas.



Durante todo el 2020, las exportaciones agropecuarias alcanzaron la cifra histórica de US$7856 millones y según algunos analistas, el sector agrícola está vendiendo en el exterior alrededor de US$800 millones al mes, con al menos 12 mercados nuevos para productos como el aguacate Hass, -con gran éxito en China, Japón y ahora en Corea-; así como el limón Tahití, la piña, el pimentón, el banano, la carne bovina, las mandarinas y las naranjas, gracias al trabajo público - privado, y a una gestión de diplomacia sanitaria que se ha consolidado.



El entusiasmo es alto y las metas desafiantes, pues se ha fijado para 2022 alcanzar US$25.500 millones en exportaciones de bienes y servicios no minero-energéticas, con importante foco en las mipymes y el sector agropecuario.



La mirada también hay que mantenerla en el sector de servicios, que hoy representa cerca del 40% de la canasta exportadora no minera del país y hace parte de la estrategia de aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos de la Política de Comercio Exterior.



En 2020, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron 27% frente a 2019, llegando a 86 destinos y exportando US$567 millones, en servicios de BPO, software, TI y apps; producción audiovisual; publicidad y mercadeo; animación digital y videojuegos; servicios editoriales y gráficos; educación; artes escénicas, y música.



Por su parte las mipymes, que representan el 75,1% de las empresas exportadoras, pero solo el 17,1% en valor, están llamadas a entrar en esta desafiante dinámica del comercio internacional.



Con todo lo anterior, para superar la crisis, un factor determinante será enfocar la agenda en identificar elementos que permitan un mayor aprovechamiento de los mercados externos, impulsar las exportaciones de servicios y agroindustria, y capitalizar oportunidades como la Alianza del Pacífico.



Difícilmente un país puede desarrollarse, crecer y salir de la crisis a puerta cerrada. Es necesario seguir avanzando en la diversificación de las exportaciones para que no solo podamos, como lo manifiesta el exministro Juan Carlos Echeverry, crecer la economía existente, sino crear nueva economía en las regiones que tanto lo necesitan, aprovechando sus potencialidades, en la meta de reactivar, generar empleo de calidad e ingreso que irriguen todo el país.

