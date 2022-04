No basta parar a Petro

Abril 03, 2022 - 06:30 a. m.

2022-04-03

Por:

Juan Carlos Echeverry

La política consiste en “poner a los pueblos a hacer algo”, según Ortega y Gasset. Cuando los líderes se la pasan atendiendo invitados extranjeros o visitando países lejanos, olvidan su función esencial: poner a la gente a mirar para el mismo lado, darle una tarea común, hacer que trabaje en equipo, crear confianza y cohesión, y lograr resultados comunes (no hablo de Reinaldo Rueda).



¿Qué debemos “ponernos a hacer” los colombianos? Un observador norteamericano dijo que ese no era un problema, pues siempre que la visitaba, Colombia estaba dedicada a algo. Iba para un lado, quería lograr un objetivo. Bien fuera encontrar a Pablo Escobar, darlo de baja y acabar con el cartel de Cali; derrotar a las Farc o hacer la paz.



Pero desde 2018 pareciera que el ‘propósito’ se volvió detener a Petro. Dedicar cuatro años a eso ya fue suficiente, ¿Pero ocho? No parece un propósito inspirador para un país. Además, nos divide en lugar de unirnos.



Peleemos contra los enemigos comunes: la desigualdad regional y social, la falta de turbinas de crecimiento, la informalidad, la centralización; además de ganar las guerras que persisten, y consolidar la justicia y la paz.



Siento que una primera tarea meritoria es una transformación económica profunda, que revise las vocaciones regionales y plantee nuevos horizontes productivos. Los países exitosos están continuamente incursionando en nuevos sectores. Para eso necesitamos una estrategia industrial, agraria, minera y turística, no desde Bogotá, sino desde cada región. Eso parte del descontento con la economía actual, pues no alcanza para los problemas de informalidad, desempleo y hambre. Es imperioso crear nueva economía.



De allí sale una segunda tarea: remediar la poca efectividad del Estado ombliguista, entorpecedor y carcomido por interese personales, y reorganizarlo para que genuinamente contribuya a desarrollar las regiones. Un Estado que funcione en, con, para y por las regiones. Literalmente, descentralizado. No hay, entonces, que ir muy lejos para plantear tres objetivos inminentes: 1) crear economía y formalizarla, 2) descentralizar y 3) transformar al Estado.



La descentralización parte de desandar el centralismo derivado de las rentas del petróleo. Durante casi 80 años de preeminencia cafetera, Bogotá no dirigió a la economía colombiana. Manizales, Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali y Buenaventura fueron las ciudades donde ocurría lo más interesante de Colombia, ligado a la producción y la exportación del café, y a otros productos e industrias nacientes. Bogotá estaba pendiente de Colombia, y no al revés. Colombia sucedía por todos lados.



En las cuatro décadas petroleras, entre 1980 y 2020, eso se revirtió. Bogotá andaba pendiente de los municipios productores de petróleo y carbón, que son pocos; y Colombia andaba pendiente de Bogotá, pues distribuía las inmensas rentas de los combustibles fósiles. Esa centralización fue perniciosa, y el gobierno de Bogotá no paró de crecer.

Ahora se debe reversar la migración de talento, relevancia y negocios desde Bogotá haca las regiones y abordar las demás tareas, que imponen unirnos, y dejar el predicamento simplista y gris de “parar a Petro”. La campaña política actual es el mejor momento para “ponernos a hacer algo” en común, serio, relevante y efectivo, que nos permia derrotar los enemigos comunes. Siento que eso es lo que debemos oír de los candidatos.

​

