10 razones para enamorar a los colombianos

Mayo 01, 2022 - 06:35 a. m.

Por:

Juan Carlos Echeverry

Tenemos varios candidatos en busca de ideas; aportemos 10 ideas, en busca de candidatos:



1. Crédito universal, fin del gota-gota, y apuesta por las regiones y los municipios menos prósperos, que son nueve de cada diez. Produzcamos una explosión económica positiva en todas partes. Son los pobres saliendo de pobres lo que saca a Colombia al otro lado. Apostemos para que los pobres dejen de serlo. Es la única, verdadera y duradera solución de los males económicos y sociales, y es el verdadero cimiento de la nueva Colombia.



2. Nadie volverá a ser un trabajador informal. Todos los colombianos estarán cubiertos en la vejez y en salud. En 2026 no habrá un sólo adulto mayor con hambre. Los subsidios del gobierno se mantendrán aun cuando alguna, o varias personas de una familia encuentren trabajo. Si no logramos una Colombia sin hambre, ¿para qué levantarnos a trabajar todas las mañanas?



3. Formalización empresarial universal inmediata. Los jóvenes quieren ser empresarios y los empresarios quieren emplear jóvenes. Hagamos que se encuentren en la creación de oportunidades más grandes de este siglo. Ciencia, tecnología e innovación serán la clave del futuro.



4. Ética a rajatabla para todos los funcionarios y contratistas, impuesta y supervisada con inteligencia artificial, seguimiento minucioso y dedicación del Presidente de la República para abajo. Ni un peso más del Estado se irá a las manos indebidas. Si no derrota la corrupción, el presidente debía irse al final del segundo año.



5. Ningún niño se quedará sin aprender bien en las mañanas; recuperaremos el tiempo perdido en la pandemia. Lectura, matemáticas, ciencia y convivencia. Tampoco se quedará sin qué hacer en las tardes: deporte, oficios o arte, para que no estén a merced de los jíbaros. Además de concursos y entrenadores, recrearemos la policía comunitaria, nos volcaremos a calles y campos, hasta darle una Colombia segura a las familias.



6. Liberar a las zonas ocupadas por coca, dominadas por poderes extranjeros y maleantes de todo tipo. Libertad y orden, como dice nuestro escudo. Pero con vías y crédito, que es lo que piden por todos lados. Vías y crédito. Además de asistencia, poscosecha, comercialización y búsqueda de mercados. El campo colombiano será un ejemplo de cómo sacamos progreso de donde antes había guerra y sufrimiento.



7. Es imperativo dar un techo a las madres cabeza de familia. Y con un título sobre su casa o parcela.



8. Cinco mil jueces nuevos tendrán despachos dotados de tecnología para impartir justicia rápida e imparcial.



9. Ambiente sano, tanto familiar y comunitario, como frente a la naturaleza. Creemos una Colombia en armonía con sigo misma. Donde nos conozcamos, respetemos la dignidad de los demás, y cambiemos la cultura de hablar mal de todo, por la de hablar bien de nosotros. Cuidemos a nuestros animales, bosques y sabanas; a nuestro suelo y subsuelo. Hagamos lo que hagamos, quitemos el dilema de “esto O lo otro". Podemos hacer “esto Y lo otro”, siempre que sea con plena consciencia de las consecuencias; sin sacrificar el futuro por el presente.



10. Fronteras seguras, relaciones diplomáticas francas y comercio abierto con todos nuestros vecinos. Atracción de tecnología, innovación, ideas y empresas de todo el que quiera apostar por Colombia. Hermano latinoamericano, norteamericano, europeo, asiático o africano. A Colombia se viene a trabajar, a invertir y respetar. Y los colombianos saldremos a vender, conocer y crecer, ¡y a jugar el Mundial de Fútbol de 2026! Y ganar toures, vueltas y giros.



