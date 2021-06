Mayo 31, 2021 - 11:50 p. m.

Revisando mi archivo en este ocio covídico, me encuentro con esta página escrita hace varios años y que sé va a caerles en gracias a mis amables lectores.



Hubo una época -¡qué tiempos aquellos!- en que policías y ladrones eran dos bandos bien definidos y totalmente contrarios. Los unos se dedicaban al hurto y los otros a perseguirlos y ponerlos en el juzgado.

Eso dio alimento al cine. Uno de los subgéneros de este arte estrella del siglo pasado fue el de ‘policías y ladrones’. Casi siempre los ladrones eran quienes más bueno pasaban, eran los más inteligentes y astutos y de mejor pinta, pero -así fuera por chiripa- terminaban ganando los policías, porque, desde los estudios había que salvaguardar la ley.



Solo de vez en cuando se deslizaba una cinta en que los policías se quedaban viendo un chispero. O en que los comisarios se aliaban con los gánsteres en busca de protegerlos. No eran aptas para menores. De pelados íbamos a ver cómo atrapar al ladrón, de Alfred Hitchcock, con Cary Grant y Grace Kelly, para después irnos a jugar al parque a los perseguidores y perseguidos. Con pistolas de rollo. ¡Qué rollo! Y cuando veíamos a un policía de verdad nos salíamos a perder todos. Y eso que era el policía de la cuadra, figura mansa, mandada a recoger por los apremios civilizados, como el médico de la casa.



Después vinieron películas como “Unos policías muy ladrones”, de Aram Avakiam, con Frances Foster y Robert W. Miller, que trata de dos policías descontentos con su bajo salario y que, ante la corrupción reinante en la entidad, optan por pasarse al otro lado de la ley. Y deciden hacer de las suyas el día que regresan los astronautas. Como si fuera poco, Paul Wendkos decidió filmar “Unos policías muy, muy ladrones”, con Edward Asner, James Keach y Cheryl Paris, donde un astuto policía de Boston se propone atracar un banco. Pero era uno.



En Cali, que es, además del cielo, la capital del cine, mi Caliwood desde las épocas de Andrés Caicedo, Mayolo y los Ospina, se dan temas para guiones que opacarían al más osado de Hollywood. No podía creer la noticia de primera página de El País: ‘Desarticulan banda de policías que atracaba bancos’. Ya no era uno, eran 18. La noticia tenía algo de picaresca. Se especializaban en bancos, pirámides, entidades financieras y de fletes. Porque, según ellos, ladrón que roba ladrón... Se descubrió que habrían timado hasta 3.000 millones de pesos. Los últimos golpes fueron: 400 millones que se llevaron entre las cachuchas del Banco Popular de la calle 4a, en junio; 150 millones del Davivienda de la calle 5a, en julio; 480 millones de Bancolombia de Chipichape, en agosto.



Dije que el cuento tenía ribetes de comedia cinematográfica, de no haber intervenido la tragedia institucional. “Robar nunca es matar”, decían los surrealistas. Pero comenzaron a aparecer policías asesinados y se desenredó la madeja. No por cuestiones de inteligencia sino de sapos. Se supo que el desbarajuste de la banda obedeció a inconformidades en la partija. Y ladrón que tumba a ladrón no tiene perdón. Por ahora hay capturados siete policías y un civil. Entre ellos, encargados de investigar a las bandas de atracadores.



¿O sea que primero asaltaban el banco y después llegaban a hacer la investigación? ¿A tomar o borrar huellas digitales? ¿A recoger capuchas perdidas o algún fajo de billetes abandonado? ¿A preguntarles a los testigos si habían reconocido a alguien? ¡Qué bonito! Luces, cámara, acción. Renace Caliwood con nuevo libreto. Nuestra película podría llamarse ‘Unos policías muy, muy, pero muy ladrones’. Y al Óscar.



¿A qué jugarán ahora los niños cuando resultan ser los mismos ladrones y policías? Otro mito infantil que se pierde por cuenta de la ambición. Lo mismo había pasado con paramilitares y guerrilleros, que terminaron unidos en los embarques.



La pregunta final sería: ¿se trata de policías que terminaron de ladrones, o se trató de ladrones que comenzaron de policías?

