Montoya, en la olla

Noviembre 08, 2021 - 11:50 p. m.

2021-11-08

Por:

Jotamario Arbeláez

“Desde nuestra irrupción nadaísta en el infierno de la sociedad colombiana”, como rezaba el Manifiesto 13, dejamos claro que íbamos a enfrentarnos contra todos los poderes que atacaban la dignidad de la vida, y no contra quienes desde otro piso se ocupaban de esa tarea. Así recibiéramos sablazos por igual de la izquierda y la derecha, que al agacharnos según las artes marciales que practicábamos con el zen, les provocaban sus imprevisibles y mutuas lastimaduras. Todos esos que nos buscaban para pegarnos porque escribíamos poesía mientras fumábamos marihuana hoy apoyados en sus bastones buscan la marihuana para curar sus propios achaques.



Antes de escribir esta réplica a la irrespetuosa ‘Valoración de Jaime Jaramillo Escobar’, porque cómo no voy a velar por la honra y memoria del amigo muerto que me abrió los ojos a la poesía de la vida que es lo que queda, tuve la precaución de buscar en Google algunos poemas de Montoya, y los encontré, de su libro Viajeros. Cinco poemas en prosa.

Excelentes. Lo que quiere decir que Jaramillo no le calificó sus trabajos sino que, como tal vez se las estaba tirando de mucho café con leche, le aplicó el método zen de bajarle los humos con esa calificación que no sería de 3,5 sobre 5 sino sobre 10. Lo que provocaría su actual berrinche.



Confiesa el esclarecido novelista Montoya en su autodefensa publicada en El Colombiano, que no sólo ha criticado a Jaramillo sino al mismo García Márquez -lo que acentúa su petulancia- y a Fernando Vallejo, por sus actitudes políticas. Ello le ha generado críticas de los fieles de los dos escritores. Pero él se la juega porque es osado. Qué oso.



Respecto de Gabo, tal vez quiso superar a Borges, cuando pronunció para Clarín su única frase disparatada: “Cien años es una gran novela aunque creo que con cincuenta años hubiera sido suficiente”.

Comentario tan baboso como los de Pablo hacia X qu emulan de Vargas la trompada a Gabo. Todo depende de la terminología en el ataque, que si tiene humor merece complicidad y condescendencia, de lo cual carecen los comentarios del chiflado catedrático barramejo.



Por ahora, y hasta que me pase el encono, retiraré de mi nochero las novelas del legítimo aspirante del Nobel, como lo lograron dos ganadores anteriores del Rómulo -y sospecho que si lo gana va a acribillarme-, ante todo por no haber leído sus libros como no lo hizo el “oportunista” de X-504 cuando, después del Premio Gallegos, lo invitó a una entrevista pública. Con ese premio se sentía que accedía condescendiente a compartir con un poeta pigmeo. Cuando X-504 se posicionó desde hace 54 años, con la publicación de Los poemas de la ofensa, como el mejor poeta de Colombia, por decir lo menos.



Con ese humor socarrón que sin proponérselo se mandaba Jaime Jaramillo Escobar acabo de recibir, como herencia, algunos de los libros de su biblioteca, entre ellos todos los de Pablo Montoya, con despampanantes dedicatorias. No las voy a transcribir todas, pues no funciono como Pandora papers. En la edición del poemario Viajeros, encuentro: “Para Jaime Jaramillo, estos textos que nacieron al calor de sus charlas”. Y en la de los cuentos musicales, del 16-07-98: “Para Jaime, por sus consejos, que aún permanecen, estos cuentos”. Merecía que lo hubiera invitado al estudio a contemplarlo escribir en pelotas. Alumno tan descollante y agradecido, no entiendo cómo no lo asumió X como su corifeo o difusor o defensor de sus excelencias. Pero hubo de resignarse a que fuera yo. (Escribí corifeo, no carifeo).



Debo decirle a Pablo por qué me tomo la libertad de escribirle de manera casi tan irrespetuosa como la suya con mi sacrosanto maestro.

Nada menos que porque siete años antes -y en casi nada me afectó el ego- yo también recibí el Premio Internacional Rómulo Gallegos, en su modalidad de Valera Mora, por los poemas que Jaime Jaramillo Escobar me enseñó a escribir.

