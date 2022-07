La ministra nadaísta

Julio 04, 2022 - 11:50 p. m.

2022-07-04

Por:

Jotamario Arbeláez

Tendría 16 años, la llamaban 'La Piaff’ porque usaba faldas cortas, medias negras y cantaba en francés. Se había ido de su casa en Bucaramanga hacia Medellín, atraída por el nadaísmo, a entregar sus primicias al profeta Gonzalo Arango, quien no la dejaba ver de los nadaístas para que no la fueran a pervertir. Pero un día que el líder no le cumplió la cita de amor en los extramuros, ella se fue derecho al Café Metropol, que era la madriguera de estos vagabundos del Dharma. Allí se encontró con Amílkar U, Alberto y Eduardo Escobar, Dariolemos, Cachifo, Barquillo y Dina Merlini. Y desde entonces quedó militando en estas huestes angélicas con pretensiones diabólicas.



Un día del 61 se apareció en Cali con Dina, Helenita Restrepo y su novia Herlinda y otros tres nadaístas a picarnos arrastre a Elmo Valencia y a mí, hacia Tumaco, a convivir en una isla desierta que había Helenita adquirido con el producto de la venta de un diamante que le había obsequiado María Félix por una relación amorosa en el Hotel Tequendama cuando ella era azafata. Se trataba de alejarse “de esta civilización maxfactorizada y marxista” a vivir en la Arcadia feliz, alejados del ruido del progreso y del sobrepeso de la maquinaria gubernamental. Pero cuando en la lancha llegaron al sitio la isla no estaba, pues sufría de 'erosión marina', o sea que estaba seis meses sumergida y seis meses a flote. Elmo Valencia escribió su novela Islanada sobre este primer desengaño ambiental. El segundo fue que a pesar de ganar el Premio Nadaísta de Novela de Tercer Mundo en 1967, el editor se negó a publicarla por considerarla “demasiado nadaísta”, y sólo tuvo una edición efímera 30 años después, de la que ni en las librerías de viejo queda algún ejemplar.



Pero el espíritu de Patricia no se contentó con el nihilismo y fue tomando un tiente revolucionario que la llevó a la Universidad Nacional donde se topó con el director de teatro Santiago García quien la incorporó a su troupe. Gracias a ese encuentro de la genialidad del teatrero y la tenacidad de su aliada se produjeron las más impactantes obras teatrales y la maravillosa Catalina García Ariza.



De los nadaístas de primera fila fueron ella y el pintor Pedro Alcántara quienes más comprometieron el pecho en la lucha social, el extremo de quedar siendo tal vez los únicos sobrevivientes cuando la aniquilación asesina de la Unión Patriótica. Alcántara llegó a ser senador de la República, pero con pistolas en la cabeza fue obligado a apaciguar su arte. De Patricia baste reproducir este párrafo de El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano.



“Cuando el telón caía, al fin de cada noche, Patricia Ariza, marcada para morir, cerraba los ojos. En silencio agradecía los aplausos del público y también agradecía otro día de vida burlado a la muerte. Patricia estaba en la lista de los condenados, por pensar en rojo y en rojo vivir; y las sentencias se iban cumpliendo, implacablemente, una tras otra. Hasta sin casa quedó. Una bomba podía volar el edificio: los vecinos, obedientes a la ley del miedo, le exigieron que se fuera. Ella andaba con chaleco antibalas por las calles de Bogotá. No había más remedio; pero el chaleco era triste y feo. Un día, Patricia le cosió unas cuantas lentejuelas, y otro día le bordó unas flores de colores, flores bajando como en lluvia sobre los pechos, y así el chaleco fue por ella alegrado y alindado, y mal que bien pudo acostumbrarse a llevarlo siempre puesto, y ya ni en el escenario se lo sacaba. Cuando Patricia viajó fuera de Colombia, para actuar en teatros europeos, ofreció su chaleco antibalas a un campesino llamado Julio Cañón. A Julio Cañón, alcalde del pueblo de Vistahermosa, ya le habían matado a toda la familia, a modo de advertencia, pero él se negó a usar ese chaleco florido: -Yo no me pongo cosas de mujeres - dijo. Con una tijera, Patricia le arrancó los brillitos y los colores, y entonces el hombre aceptó. Esa noche lo acribillaron. Con el chaleco puesto.”



Este Ministerio es un reconocimiento a su valor y persistencia, al nadaísmo de alguna forma, y al grupo de sus colaboradores de La Candelaria, que se la supieron jugar como ella.