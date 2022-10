El poder del nadaísmo

Octubre 17, 2022 - 11:50 p. m.

2022-10-17

Por:

Jotamario Arbeláez

Han pasado 64 años desde que un profeta antioqueño, Gonzalo Arango, a través de un primer manifiesto convocó a la juventud a hacer parte del Nadaísmo, su doctrina recién inventada. Y como buen militante de la generación del fracaso, caí en la redada. Tenía 18 años, había perdido el bachillerato en Santa Librada, no tenía rumbo fijo, acababa de leer a Nietzsche, cuando cayó en mis manos tal manifiesto nadaísta. Al leerlo sentí que Zaratustra bajaba de la montaña para reclutarme al camino que a ninguna parte conduce. Y me preparé para transmitir este evangelio de la nueva oscuridad, como lo llamaba el profeta.



Los seguidores del profeta fuimos legión. Había nadaístas hasta en el pueblo más lejano, donde llegaran los suplementos de los periódicos y el trueno de las emisoras. Pero en el grupo central se presentaron tendencias: la de los izquierdistas duros, como la teatrera y poeta Patricia Ariza, el pintor Pedro Alcántara, el cantautor Pablus Gallinazo, el escritor Jaime Espinel, el crítico Álvaro Medina, y el mismo Eduardo Escobar, quien con el correr del tiempo se abochornaría de esa militancia; adeptos de Krishnamurti como Alfredo Sánchez y Augusto Hoyos; e incipientes adeptos del Zen como Elmo Valencia y yo.



En el año 2014 los nadaístas suscribimos un manifiesto instando a la rápida firma de la paz entre el Gobierno y las Farc. Sobre todo, porque quien comandaba las negociaciones además de político era un confeso monaguillo del nadaísmo, de nombre Humberto de la Calle Lombana. A él se debió finalmente esa firma de la paz con la mala suerte de que los enemigos de la paz nos la devolvieron, cuando lo que debió haber sucedido fuera que el negociador nadaísta alcanzara la presidencia. Pero ya vendría otra oportunidad.



Ahora ando por mis 82 años, pero sigo como un toro dando lidia donde me dejan, nací y pasé la infancia en el barrio San Nicolás, en cuya iglesia de San Nicolás me bautizaron, en cuya escuela de San Nicolás me catequizaron, en cuyo parque de San Nicolás me levanté la primera novia y en cuyo Teatro San Nicolás vendía cigarrillos, fósforos, chicles, mentas, chocolatines, maní de sal el maní.



Desde que adquirí el uso de razón, por la época del asesinato de Gaitán y esa masacre consecuente que se llamó “la violencia”, comprendí que había caído por voluntad de los astros en el país más salvaje del mundo, apenas comparable con alguno del África.



Como en ocasiones anteriores, de pantalón corto y sombrero encintado, el 22 de octubre de 1949 acompañé a la abuela Carlota a la Casa Liberal, una cuadra arriba del Hospital de San Juan de Dios, donde hablaría el líder Hernán Isaías Ibarra. De pronto, cuando este político, refiriéndose a Laureano Gómez, lo tildó de asesino, entraron unos bandidos disparando plomo a diestra y siniestra matando a casi todos los asistentes menos a mi abuela y a mí, que nos refugiamos en una tienda bar de la esquina y nos incrustamos bajo las mesas.



Después de los primeros matones que debían ser ‘chulavitas’, entraron policías uniformados y siguieron echando plomo, y luego ingresaron soldados del ejército a continuar con la matazón. Oí después que el jefe de brigada por entonces era un militar de apellidos Rojas Pinilla. El mismo que cuando el 7 de agosto a la una temprano del 56 estallaron los camiones de dinamita era el presidente de facto.



Y me propuse maniobrar escaramuzas subversivas, así fueran ingenuas, como regar tachuelas por donde pasarían los tanques. Pero, aun así, cuando en 1970 Elmo Valencia y yo nos enteramos del fraude electoral que birlaba el triunfo electoral a Rojas Pinilla, decidimos irnos para Bogotá a denunciar ese timo escribiendo El libro rojo de Rojas, a la manera del Libro rojo de Mao, que por entonces circulaba a montones. El libro se vendió poco. Pero de allí salió una especie de Guardia roja de Rojas, como en el caso de Mao, que se llamó M-19. Uno de cuyos exponentes hoy ostenta el poder. Como una de los nuestros, Patricia Ariza, dirige desde el Ministerio de Cultura del país. Lo terminamos mereciendo. Se preguntaba Echandía: ¿El poder para qué? Le respondemos, el poder para nada, o sea para todo.