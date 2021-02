Desarmando broncas

Febrero 01, 2021 - 11:50 p. m. 2021-02-01 Por: Jotamario Arbeláez

Cómo era de bueno pelear en la adolescencia. Darse de trompadas en el parque o en las esquinas, con la camisa quitada, cuando le arrastraban el ala a la novia, le tocaban a uno la cara o le gritaban “marica”. Todos los mandobles de brazos se permitían, pero estaban tácitamente vetadas las patadas en las huevas o en la espinilla. Y los 'aruñetazos faciales.



Entre los testigos solía haber ‘los cariadores’ que azuzaban a los contrincantes y los apaciguadores que trataban inútilmente de separarlos. Y así regresaba cada uno de los contendientes a casa con un ojo en salmuera -como el que muchos años después le pondría un Nobel a otro-, símbolo de verraquera absoluta, para orgullo de los mayores. Eran riñas de poca monta que a uno lo iban “volviendo hombre”, como comentaban los tíos.



Cuando fuimos creciendo y metiéndonos en los entresijos de las palabras o sea en la literatura y el periodismo, y encontramos que el enemigo no era el compañero provocador sino los poderes del mal gobierno y los privilegios, nos empleamos con el panfleto, como los viejos maestros franceses y entre nosotros Vargas Vila y el Indio Uribe.

Cargados de veneno como los áspides nos empeñamos en el libelo, que era una forma un poco más cuidada y donde intervenía la ironía, hasta convertirnos en terroristas verbales, merecedores si nos empeñábamos en la jodedera, de consejo verbal de guerra. Y nos empeñamos. Pero como hasta los mismos diletantes de izquierda nos consideraban unos payasos, la ley se abstuvo de caer en el ridículo de ponernos en la picota.

Aunque algunos canazos sí se pagaron.



Pero a pesar de que nuestras plumas eran de ganso furioso -y hubo que enfrentar a las de los oponentes, de buitre cebado-, muy poco cedieron las injusticias o las matanzas, lo único que cambió fueron los verdugos.

Nos empeñamos en polémicas que por lo general ganamos dada nuestra acidez corrosiva. Y denunciamos los desafueros y la corruptela por todos los medios, inclusive la poesía que teníamos reservada para más altos destinos. Menos mal que salvamos el pellejo por no meternos de redentores armados de fusiles o metralletas.



Pero ni quienes armaron el conflicto ni los que usaron para el reclamo la palabra inerme lograron una paz estable o una justicia reparadora.

Ahora, casi todas las peleas se dan por política, aun entre aliados. O por trampas en los negocios, ilícitos o lícitos. Que ya ni siquiera por el honor conyugal. Con el paso del tiempo se fueron creando tiranteces entre las mismas cofradías por deslices políticos que afectaban la imagen y consistencia de la cruzada reivindicadora. Incluso se cruzaron ludibrios y cuchufletas. Por una figura política que apareció en el panorama perdí o estuve a punto a mi mejor amigo. Yo pienso, como muchos, que es una figura nefasta, al fin en la mira de la Justicia. Y él piensa, como muchos, que es el divino salvador de la patria. Qué le vamos a hacer.



Algo similar viene sucediendo en Cali. Entre dos de mis más caros amigotes, con motivo del reciente y penoso deceso de un dirigente de mi afecto personal pero de mi antipatía política, dependiente del controvertido caudillo, se ha despertado un cruce de epítetos por los periódicos y las redes sociales, apuntando por los comentarios aún más ofensivos de la hinchada de cada cual. Polémica sin remedio porque nadie va a echar el pie atrás, ni a convencer al otro de su presunto dislate. Y qué puede hacer uno. Por lo general el que se mete a separar una disputa termina clavado por ambos bandos.



Debe ser que por la edad o por meterme de taoísta me haya pacificado hasta desligarme de la realidad que siempre será peleonera. Por ahora estoy recluido, alejado del mundanal rugido, en una casa de campo, y mis antiguas agresiones contra el orden establecido han quedado reducidas a las amables peleas con la señora.