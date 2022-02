Caleño en Calcuta (2)

Enero 31, 2022 - 11:50 p. m.

2022-01-31

Por:

Jotamario Arbeláez

Si habiendo hecho de mi vida –en el doble Occidente que me fue dado por la tierra y por mi país- un Tíbet del snob, a instancias de Tackeray y del Baudelaire de Benjamín quien pensaba que el snob era al arte lo que el dandy a la moda, he sentido la desesperanza rondándome el cuerpo, ¿qué no me será dado ahora que he venido a arrojar los residuos de mi snobismo con todo y mis trajes de marca y mi cuerpo que es donde menos existencia hay de mí al pie de las faldas del Tíbet milenario ocupado por la gigante China?



He venido, no con el sombrero corcho, los pantalones cortos de dril, los zapatos negros con medias a media pierna y los prismáticos del depredador inglés dispuesto a apoyar el pie sobre el palanquín hacia el paquidermo inmóvil con la frente remachada de plata y piedras preciosas, sino a acceder al carro de Krishna, que no habrá de ser ya el conducido por Ardjuna con mano diestra sino un humilde rickshau cuyo hombre-caballo me conduzca por las calles de Calcuta al templo de la diosa Kali mientras veo correr por el sudor de las espaldas del hombre-caballo las líneas inmortales del Bagavad Gita.



Ya me advirtieron que cuando haga mi ingreso en el palaciego hotel de Orcca, me estará recibiendo en el patio una danzarina de Kathakali que me hará señas para que me siente a su vera y me concentre en los movimientos de sus pies y de sus manos y de sus ojos que los seis bailan, pero que me cuide bien de invitarla a mis aposentos a que me haga la danza de los siete velos porque en el séptimo descubriré que es un doncel, y puedo sucumbir a su encanto.



He venido a recoger la guitarra que dejó olvidada John Lennon en Rishkesh, al pie de los Himalayas, en el ashram del Maharishi Mahesh Yogui, prototipo del gurú que adoran en Occidente, cuando decidieron los Beatles aprender la meditación trascendental y alejarse de las drogas y viajaron a la India con sus mujeres, y resultó que el propio Maharishi, discípulo amado de Krashnamurti, terminó armándoles los baretos y arrastrándole el ala a las londinenses mientras los músicos sagrados meditaban trascendentales, tal vez pensando que el maestro era otro viejo verde fruto del árbol de la sabiduría.



He venido a visitar sin zapatos palacios y mezquitas y minaretes, alminares y fuertes y mausoleos, observatorios y samadhis y templos muertos y vivos, y a encomendarme a sus dioses, si una nueva Claudia improbable no se me atraviesa con su sari naranja y su tilak entre las cejas en el Taj Mahal. Porque tengo presente el poema de Amaru: “¡Que por siempre te proteja / el rostro de tu esbelta amada, / ese rostro / que, en el momento del placer, en posición contraria, / tiene en desorden sus agitados bucles, / temblorosos sus aretes, / casi borrado el tilak de su frente / por las finas gotas de sudor / y llenos de languidez los ojos / al terminar vuestros juegos amorosos! / ¿Para qué invocar a Vishnu, a Shiva, a Brama / y a los otros dioses?”.



He venido a pulsar si fui tocado por el fuego de Agni en el prólogo del santísimo Kamasutra, que elaboré con el kundalini en el pico para la edición hecha por dos guerrilleros desmovilizados. Y a forzar, bajo el árbol de Buda, el satori que me permita la puntada final al poema Zen y santidad, que desde hace 45 años busco afanosamente.



La azafata locuta en francés e hindi que nos abrochemos los cinturones porque el destino ha llegado a nosotros. Y, a salvo de las risas del relámpago, está a punto de descender como la carroza de caballos blancos de Soma en el aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi la nave de Air France que también es maya.



Para qué he de menester la poesía si he de negar a Dios. Para qué he de llegar a la India en un corro de poetas si me le escurro al espíritu. Para qué voy a meter mis pies en el Ganges si voy a continuar con los mismos zapatos transitorios y con el mismo razonar lógico que me tallan en cuerpo y atman. Sean conmigo por siempre las luces de Bengala y el camino de los Reyes de Nueva Delhi.

