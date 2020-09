Abuelo de 80

Septiembre 07, 2020 - 11:50 p. m. 2020-09-07 Por: Jotamario Arbeláez

En La montaña mágica, nuestra nueva casa de la campiña, no paro de leer y escribir, escuchando de paso el canto de los pájaros del bosquecillo vecino o el ladrido de los perros cuando relincha un caballo. Después de cuatro años de tener guardados en cajas 7 mil libros a la espera del trasteo definitivo, me la paso acariciando y desempolvando cada ejemplar y repasando los subrayados. Y esperando el noviembre próximo cuando habré de cantarme el happy birthday de los 80. En perfecta salud, como decía Walt Whitman cuando empezó a cantar en Manhattan y anunciaba que lo haría hasta que muriera.



En diciembre estuvo de visita mi hija Salomé, ante quien 30 años atrás hube de deponer mi voto en contra de la procreación que me habían inculcado escritores como el invertido de Vargas Vila, a quien hice caso hasta casi cumplir 50, tras encontrar a mi Claudia 7, la jovencita con quien realicé el calce perfecto. Tanto que tres años más tarde me completó la corona con Salvador el varón, y pare de contar que no había vivido regocijo mayor que el de verlos nacer y crecer y echar a volar.

Venía Salo de Barcelona con su novio italo-gringo Jeff Curtis. Y el 31 de diciembre, mientras explotaban los voladores, hizo el anuncio en familia de su embarazo reciente. Imaginé que la criatura en camino respondería al chicanero nombre de Tony Curtis Arbeláez, en homenaje al ídolo cinematográfico a quien le copié el copete. Y al que me tocó perdonarle que después de besar a Marilyn declarara que había sido como besar a Hitler. Imagino que le hizo tal piropo afrentoso para seguirla picoteando.



Y bien, en esas me encontraba cuando Claudia me puso el celular en la oreja para que oyera los celestiales aullidos de la recién nacida Emilia Curtis Arbeláez, nombradía en honor de la mamá de los Jaramillo. En plena Barcelona en plena pandemia como si llegara a salvar el mundo. La hija gloriosa de Jeff y de Salomé. Saboreé lágrimas de felicidad, que son dulces.



Padre a los 50, abuelo de 80. Así compenso lo precoz que he sido en otros estadios. A los 6 años metí el primer gol de cabeza, a los 16 dije adiós a Dios, a los 18 hice una tacada de 43 carambolas, a los 20 escribí mi primer poema contra el colegio con el que recuperé el cartón, a los 21 no erraba tiro, a los 22 ya volaba.



Hace 80 años nací en la tierra, ligeramente arriba de la línea del Ecuador, de donde era mamá, de papá antioqueño. Elvia y Jesús forjaron una familia pobre pero contenta, si así puede llamarse a la que no llora, apenas aquejada por la violencia contra los liberales que no los dejaba desayunar tranquilos, aunque el día del asesinato de Gaitán si lloraron todos los de la mesa sobre sus platos de sopa que abuela tuvo que retirar.



Mamá me cuenta que nací arrugando la frente, y esa arruga entre las dos cejas se va pronunciando sola como señal de lo que no me gusta, y así la heredó Salvador, ahora de 27. Ojalá no la saque Emilia.



A razón de la pandemia la idea era que viniera a parir a La montaña mágica. Pero las autoridades colombianas no permitieron el ingreso de Jeff por ser extranjero. Nos transamos porque una vez naciera la niña viajara Claudia a encargarse de su nieta en los azares pestíferos. Pero las autoridades españolas no permitieron su ingreso porque no es asunto de vida o muerte. Resignación. Han llovido por el celular las fotos de la criatura, preciosa, perfecta de pies a cabeza. Emergió del sagrado túnel con 50 centímetros por 3120 gramos, ciudadana española dispuesta a hacerse valer. Y estar presente con sus padres en la fiesta de mi cumpleaños. Emilia: como le escribió Breton a su hija, deseo que seas locamente amada.



Me dicen que todos los días nacen millones de chiquilines en el planeta, que cada nacimiento conlleva algo de milagroso y que por lo tanto no es del caso hacer aspavientos. Lo sé, pero es mi nieta y es mi columna. Toda la vida me la pasé hablando de mis asuntos en el convencimiento de que así son los asuntos de todos. Escribo esto para compartir como pan mi felicidad. Y hasta me voy a permitir expresarle a Dios que Dios se lo pague.