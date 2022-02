Razón y honor

Febrero 20, 2022 - 11:50 p. m.

2022-02-20

Por:

José Félix Escobar

Putin y los rusos parecen haber olvidado la vieja frase que se atribuye a Don Juan de Austria: “No saques la espada sin razón ni la envaines sin honor”. Por un detalle que no reviste la gravedad que los rusos quieren darle, desde fines del año pasado se vienen acumulando tropas en la frontera de Rusia con Ucrania. Se estima que hoy existen 140.000 soldados del ejército ruso en esa frontera.



La supuesta razón que manifiestan tener los rusos es la posible decisión de Ucrania, un estado soberano, de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Otan. Este pacto multilateral de defensa nació después de la Segunda Guerra Mundial, para aglutinar a las naciones democráticas de América y Europa frente a los peligros del extremismo llegado del oriente.



Cualquier nación independiente puede resolver de manera autónoma adherir a un pacto multilateral de defensa, sin que ello represente ofensa alguna para los otros países, vecinos o no. Lo que Putin no quiere decir es que su bravata y sus aspavientos bélicos esconden la urgente necesidad económica de que el gasoducto Nord Stream 2 entre cuanto antes en funcionamiento.



No hay duda de que Rusia es un país enorme, pero su economía no alcanza el nivel de la de Corea del Sur, nación muchísimo más pequeña que la Federación Rusa. Los rusos necesitan cuanto antes venderle gas a Alemania, la mayor economía de la Europa Occidental. La diplomacia norteamericana se ha opuesto férreamente a que se incremente la dependencia europea de los combustibles provenientes de Rusia.



No parece haberle salido bien a Putin este curioso juego de billar a tres bandas. Desde fines del año pasado los rusos fijaron como fecha para invadir a Ucrania el último día de enero de 2022. La vigorosa reacción de la Otan y su advertencia sobre sanciones económicas sin precedentes al régimen de Putin si cumplía esa amenaza, la convirtió en palabras que se llevó el viento.



El forcejeo diplomático continuará por unos días más. Quizás Putin no tuvo en cuenta que la política de seguridad norteamericana se basa en tomar en serio todas las amenazas y prepararse para repelerlas. Hace dos siglos la costa Bereber, o sea, la franja del Mediterráneo que se extiende desde Marruecos hasta Argelia, era famosa por la piratería que las potencias de Europa terminaron por aceptar como algo normal. Los buques de la emergente potencia norteamericana enfrentaron a los piratas hasta derrotarlos.



La diplomacia rusa ha salido por el mundo en busca de aliados y soportes a su insensata posición. Consiguieron una fría declaración de amistad del líder chino Xi Jinping, bastante más preocupado por los Juegos Olímpicos de Invierno que por los desvaríos de Putin. Por su puesto, el dictador bielorruso Lukashenko, títere de Moscú, ha ofrecido un amplio respaldo.



El patético Nicolás Maduro acaba de brindar públicamente su ‘apoyo’ a Rusia en su lucha contra Occidente. El bocazas de al lado no desea reconocer la bancarrota en que se encuentra su país y cabe preguntarse cómo puede materializarse ese ‘apoyo’. Los miles de migrantes venezolanos que han invadido nuestro país y las naciones vecinas pueden sonreír en medio de su tristeza.



En momentos en que sigue la ola de crímenes contra periodistas en México, el enigmático López Obrador resolvió voltear la cara para otro lado y decretar una ‘pausa’ en las relaciones con España.

