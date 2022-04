Los mínimos éticos

Abril 03, 2022 - 11:50 p. m.

2022-04-03

Por:

José Félix Escobar

No es conveniente permitir que el paso del tiempo lleve a la humanidad a olvidar lo que fue la gran tragedia conocida como Segunda Guerra Mundial. Detengámonos en recordar: en seis años desaparecieron de la faz de la tierra más de 50 millones de personas. Es decir, como si toda la población de Colombia hubiera sido exterminada.



El asombro que causó entre los seres pensantes esa enorme calamidad llevó de manera rápida a adoptar unos ‘mínimos éticos’. No existía ninguna razón para que las disputas entre los estados tuvieran que dirimirse necesariamente en el campo de batalla.



A finales de 1945 se creó en San Francisco la Organización de Naciones Unidas, con el firme propósito de establecer un foro obligatorio para que los países buscaran solución pacífica a sus conflictos. Tuvo que reconocerse el fracaso de la llamada Sociedad de Naciones, que surgió tímidamente después de la Primera Guerra Mundial.



Hubo necesidad, ante la magnitud de los crímenes, de establecer tribunales especiales como el que juzgó y condenó en la ciudad alemana de Núremberg a los jerarcas nazis que sobrevivieron a la terrible hecatombe que habían causado. El bribón mayor, Adolfo Hitler, optó por suicidarse ante la inminencia de la toma de Berlín por las fuerzas aliadas.

Primó en ese momento la ética sobre el derecho. Aunque no existieran leyes anteriores a los hechos, la humanidad necesitaba sentar un precedente terminante para hacer responsables a los criminales de guerra, y que, de ser el caso, pagaran con su vida, como en efecto sucedió. No se puede causar tanto daño a los demás y pretender salir indemnes.



Se volvió imperioso adecentar el modo de hacer la guerra. Dando por sentado que habría ocasiones en las cuales los pueblos acudirían a las armas, por consideraciones éticas tenía que dejarse a un lado a la población civil y excluirla de los enfrentamientos entre ejércitos profesionales. El Derecho Internacional Humanitario nació de esas consideraciones y sigue fortaleciéndose.



Las terribles destrucciones de ciudades enteras, como Hiroshima y Nagasaki en el Japón; como Dresde en Alemania; los inmisericordes bombardeos alemanes a Londres durante meses enteros, llevaron a que se optara como un mínimo ético por la no destrucción de infraestructuras civiles en las guerras. También se hizo imperioso proteger a las misiones médicas y a los corresponsales de prensa en las zonas de conflicto.



El desarrollo de armas de destrucción masiva con sus dramáticos ejemplos de potencia atómica liberada sobre dos ciudades japonesas en agosto de 1945 llevó a la humanidad a plantearse la prohibición de armas nucleares o al menos su estricta limitación.



Para frenar las agresiones entre estados, tenía que definirse con toda claridad cuando una actuación constituía un “casus belli”. Cualquier nimiedad o roce sin importancia en ningún caso podía dar pie a una guerra. Así, la invasión de tropas de un estado al territorio de otro es de por sí condenable.



Como todos podemos comprobar, el gobierno de Vladimir Putin se ha encargado desde el 24 de febrero de 2022 de transgredir los mínimos éticos que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. El embajador de la Federación Rusa en Colombia manifiesta que la prensa de nuestro país trata de desacreditar a su nación. Al diplomático hay que decirle que el único causante de su desprestigio es Vladimir Putin.