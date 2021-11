Octubre 31, 2021 - 11:50 p. m.

2021-10-31

Por:

José Félix Escobar

En la medida en que una persona se destaca y obtiene notoriedad, es de esperar que sus opiniones sean ponderadas y que sus juicios sobre los demás sean justos. Precisamente porque quien adquiere prestigio tiene eco y es escuchado por la sociedad. Los que están en posiciones de relevancia deben cuidar lo que dicen, lo que escriben y la forma en que lo hacen.



Un buen consejo: hay que cuidarse de los absolutos, del todo y del nada, del nunca y del siempre. La gente debe saber que el mundo es policromo y diverso y no existe la sencillez binaria. La senadora Paloma Valencia, ahora en campaña presidencial, resolvió decir que el presidente Iván Duque “no hizo nada”, refiriéndose a la propuesta de muchos políticos de cambiar sustancialmente los acuerdos de paz.



Lo grave es que muchas personas opinan lo mismo de Duque: que no ha hecho nada. Cuando se acerca el final de su mandato y Duque Márquez entrará en la Historia lo único que puede pedirse sobre su paso por la Presidencia son juicios justos.



¿Que Duque no ha hecho nada? Desde noviembre de 1985 cuando a Belisario Betancur le tocó en una semana afrontar la toma del Palacio Justicia y la tragedia de Armero, no se había presentado en Colombia una cadena de sucesos tan grave como la que causó en 2020 la pandemia del Covid-19.



En términos generales el manejo de la pandemia dirigido por Iván Duque ha sido exitoso, y ello es reconocido a nivel mundial. La mano firme del ministro de Salud Fernando Ruiz sacó adelante al país hasta llegar a los niveles de positiva reactivación que hoy se están viendo.



El manejo de la economía ha sido acertado, salvo el terrible error del exministro Carrasquilla. No la senadora Valencia, sino los organismos internacionales prevén para Colombia un excelente crecimiento este año. Nuestra situación de orden público está ligada a las economías ilegales trasnacionales y es muy importante que los Estados Unidos hayan comprendido la situación.



Errores de este gobierno, como es de esperarse en toda actividad humana, han sido muchos. Quizás el más inexplicable consista en la suspensión de la ley de garantías, pues ello parte de la base de que Colombia es un país de políticos angelicales, lo cual no es cierto.



Hay que tener en cuenta que Duque será el expresidente colombiano más joven de los tiempos modernos. El año entrante cumplirá 46 años y será 22 años más joven que el expresidente Andrés Pastrana, quién le sigue en este conteo de edad.



En nuestro país los expresidentes siguen siendo muy influyentes, al contrario de lo que sucede en otras democracias como la de Estados Unidos, donde a los exmandatarios los relegan, después de entregar su cargo, al oficio de escritores de memorias y fundadores de bibliotecas. Lo cual permite asegurar que habrá Iván Duque para mucho, mucho rato.



***



En mi caso, con Francisco Piedrahita, personaje de las más altas calidades humanas, intelectuales, empresariales y académicas, la vida nos ha hecho recorrer juntos largos trayectos, lo que me ha permitido ser testigo de todo lo importante y valioso que es Francisco Piedrahita. Alguien dijo alguna vez que Piedrahita se regía “by the book”. Esa ha sido su gran fortaleza. Este estratega sereno es a la vez un ejecutor sin desvíos. Ahora que deja la rectoría de Icesi es de esperar que Piedrahita siga desarrollando su envidiable capacidad intelectual. Y que escriba otro libro.