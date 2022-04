Abril 17, 2022 - 11:50 p. m.

2022-04-17

Por:

José Félix Escobar

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad civilizada ha tomado nota de dos grandes casos de retroceso cultural y de valores. Las atrocidades del nazismo todavía hoy llaman la atención por haber sucedido en la inteligente y muy preparada Alemania. Fue un terrible caso de involución, del cual todavía se sienten las penosas consecuencias. Aunque sea difícil de comprenderlo aún hoy existen hordas de neonazis.



En la década de 1940 las comunicaciones eran muy imperfectas y la capacidad de seguir la huella de los acontecimientos no se parece en nada a lo que hoy existe. Solo al final de la Segunda Guerra en Europa vinieron a conocerse las barbaridades que los nazis habían llevado a cabo en los campos de concentración. El pasmo de la humanidad civilizada fue total.



Aún hoy historiadores y estudiosos se preguntan por qué razón la culta Alemania vio suceder un desastre de tal magnitud. Se anota como causa objetiva el Tratado de Versalles que en 1919 impuso a la derrotada Alemania unas condiciones de rendición francamente exageradas. Pero hay más. De los sepulcros ideológicos emergieron el virus del racismo y el mito de la superioridad aria, que desde finales del Siglo XIX trataban de aclimatarse en Europa.



A quienes nos ha tocado vivir la actual época la fatalidad nos ha traído un regalo inesperado. El 25 de febrero de 2022 la Federación Rusa decidió invadir a su vecina Ucrania, un país mucho menos poderoso. Todos los parámetros de la decencia en las relaciones entre las naciones han sido dinamitados por la atroz invasión rusa. Es otro caso sorprendente de involución.



Desde el derrumbe de la Unión Soviética, el mundo civilizado había venido acogiendo a Rusia en el flujo de las relaciones comerciales, económicas, deportivas y culturales. No hay duda acerca de la existencia de una cepa de avanzada cultura y gran progreso científico en la Rusia postsoviética. Las compañías multinacionales se hicieron presentes en Rusia y la Fifa organizó en ese país en 2018 un campeonato mundial de fútbol exitoso.



A diferencia de lo que sucedió bajo el régimen nazi, hoy las acciones infames del ejército ruso son observadas en vivo y en directo por la humanidad civilizada. Mariúpol es un ejemplo lacerante de sitio inmisericorde a una ciudad. Pueden ser miles los muertos en la salvaje destrucción de Mariúpol. Y lo sucedido en la localidad de Bucha llevó al Fiscal de la Corte Penal Internacional a manifestar que estaba en presencia de una “escena del crimen”.



¿Qué pasó en Rusia? La atmosfera de libertades que siguió a la caída del régimen soviético se fue disipando poco a poco. Del inframundo estalinista surgió la figura de Vladimir Putin, un nostálgico dictador dispuesto a reconstruir a sangre y fuego lo que fue la gran Unión Soviética.



Putin en su juventud no conoció nada diferente al gobierno tiránico de los herederos de Stalin. El futuro dictador se convirtió en espía y en tal condición vivió varios años en Alemania Oriental, donde conoció los refinados métodos despóticos del camarada Honecker.



Su propósito al volver a Rusia fue reconstruir la grandeza del bolchevismo. Pero se sabe que las insalvables contradicciones internas de ese sistema lo echaron a pique. La humanidad civilizada se asombra hoy cuando Cirilo, patriarca ortodoxo de Moscú, ha abrazado la causa de Putin. Retroceso e involución como pocas veces se ha visto.