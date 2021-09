Septiembre 05, 2021 - 11:50 p. m.

2021-09-05

Por:

José Félix Escobar

La afamada escritora norteamericana Anne Applebaum manifiesta preocupaciones por el futuro de la democracia. Applebaum dice que “el declive de la democracia no es inevitable, pero tampoco la supervivencia de la democracia es inevitable. Si declina o sobrevive, depende de las circunstancias que tenemos cada día”.



Las democracias plenas, según algunos estudios, no pasan de 30 en el mundo. Nos referimos a sistemas en los cuales se respeta la libertad de expresión, se aplican las garantías constitucionales y las normas sobre derechos humanos, existen mecanismos electorales transparentes y se garantiza la independencia de los jueces.



La preocupación de Applebaum tiene fundamento. Para la civilización humana la democracia es un activo de alto riesgo, que hay que proteger celosamente. Se notan, en efecto, tendencias que desvalorizan la pureza de los sistemas democráticos incluso de los más avanzados. En Estados Unidos se mira con inquietud el esfuerzo de los republicanos por reducir el valor del voto, para lo cual se introducen reformas restrictivas como las que acaba de aprobar el estado de Texas.



En Francia y Alemania se observan brotes de ultraderecha que quieren imponer su radicalismo a toda costa. Han aflorado en Europa sistemas de gobierno muy pocos democráticos como en Hungría y Polonia. Hace poco el líder extremista húngaro Viktor Orban puso de rodillas a la Unión Europea por la necesidad de obtener un voto unánime en un tema en el cual Orban se oponía.



En América Latina las cosas no marchan bien para la democracia. El deseo de permanecer anclados en el poder seduce a muchos gobernantes de este lado del mundo. La impúdica dictadura de Nicaragua no ha tenido inconveniente en llamar a juicio a prácticamente todos los candidatos opositores a Daniel Ortega. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, opositor ideológico de Daniel Ortega, no tiene inconveniente en seguir los pasos del déspota de Managua y ha comenzado a preparar su reelección.



El régimen cubano conducido hoy por Díaz Canel no da muestras de querer cambiar ni en su contenido ni en su dirección. Sólo cuando tiene el agua al cuello el dictador venezolano Nicolás Maduro anuncia una apertura para iniciar diálogos con la oposición auspiciados por México.

Muchos creen, sin embargo, que el régimen de Maduro lo único que busca es ganar tiempo en lo cual se ha vuelto un verdadero experto.



Las semanas previas a la toma de posesión del presidente Biden en Estados Unidos mostraron a Donald Trump y sus seguidores haciendo un uso incendiario de las redes sociales. Esta novedad tecnológica tiene que ser puesta en un dilema: o se autocontrola desde adentro o los estados se verán obligados a controlarla desde afuera.



Pero la escritora Applebaum tiene toda la razón: la democracia es frágil y hay que protegerla constantemente.



* * *



Increíble que ante una nueva embestida de la dictadura nicaragüense contra Colombia por las zonas marítimas adyacentes al archipiélago de San Andrés, no se hubiera podido reunir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La animosidad entre expresidentes no lo permitió. Y ni qué decir del deplorable intercambio de agravios entre los políticos Miguel Uribe y Gustavo Bolívar. Bueno es recordar aquí la frase del chileno Jorge Edwards: “La historia nos demuestra que las guerras de insultos tienden a convertirse en guerras verdaderas”.

