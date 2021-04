Y del gavirismo, ¿qué?

Marzo 31, 2021 - 11:40 p. m. 2021-03-31 Por: Jorge Restrepo Potes

El antiguo aforismo según el cual todo tiempo pasado fue mejor parece haber sido inventado para expresar el duelo que hoy sentimos los liberales colombianos por la extinción del viejo Partido Liberal, al que ya ni los borrachos lanzan vivas.



Quiero dejar sentado que las ideas liberales, surgidas de la Revolución Francesa, que tuvieron en mente don Vicente Azuero y sus compañeros fundadores de la colectividad a mediados del Siglo XIX, siguen vigentes y somos legión los colombianos que permanecemos fieles a ellas por considerar que en sus principios tutelares radica el bienestar del pueblo.



Quienes hemos sido leales, creemos que las épocas pasadas del partido fueron las mejores, y que lo que ahora se llama Partido Liberal no es más que un grupúsculo parlamentario bajo la batuta de César Gaviria, quien se ha eternizado en la dirección, causándole la postración en que se encuentra.



El gavirismo actual puede ser cualquier cosa, menos la representación de una ideología que está escrita con “sangre, sudor y lágrimas” en la historia patria, y a quienes nos conmueve esa transición recordamos con nostalgia los tiempos en que los liberales sentíamos el orgullo inmenso de serlo, y la emoción que nos despertaban sus grandes caudillos.



Yo alcancé de niño a escuchar en el Parque Boyacá de mi solar nativo los tres gritos aquilinos de Alfonso López Pumarejo. Después, en mis días del bachillerato, oí las arengas flamígeras de Jorge Eliécer Gaitán, como aquella del 7 de febrero 1948, que a mi juicio fue la causa eficiente de su asesinato dos meses después, al decir en la Plaza de Bolívar de Bogotá que el pueblo liberal víctima de la violencia oficial podría acudir a la legítima defensa.



Y los discursos en el Senado de Carlos Lleras Restrepo reclamando los derechos de los liberales perseguidos, y luego los del mismo bizarro líder en la campaña que lo llevó a la presidencia.



Hoy todo cuán distinto, como en el bello poema de Ismael Enrique Arciniegas. Busque usted con la lámpara de Diógenes una figura del gavirismo que se parezca a aquellas cumbres liberales y no la encuentra, porque los que destacaban en el escenario rojo actual como Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe o Yesid Reyes, se retiraron de la colectividad y están en otros movimientos, liberales sí pero alejados del mando del expresidente.



Como el país ya está en modo elección presidencial 2022, se nota la ausencia del gavirismo. Ni aparece ni musita. Y lo más grave es que en ese grupo no hay nadie de talla presidencial, por lo que asumo que terminará Gaviria negociando los votos con Uribe, como ya lo hizo en 2018.



Y eso está andando, como se vio en el frustrado intento que permitía la extensión del período de Duque, de los congresistas y de otros altos funcionarios. Ese adefesio fue suscrito por tres representantes a la Cámara avalados por Gaviria: Juan Diego Echavarría, Hernán Estupiñán y Carlos Julio Bonilla. El jefe no los desautorizó, luego estaba de acuerdo con esa infamia en la que incurrieron esos sujetos que deben de ser investigados por tratar de legislar en causa propia.



Contrista mi ánimo saber que el partido por el que he roto tantas lanzas -y que lo sigo haciendo desde esta tribuna que generosamente me ha abierto El País- haya caído en tan profundo abismo, del que no saldrá si no somos capaces de darle una dirigencia a la altura de su tradición histórica.

