“Por ahí es la cosa”

Agosto 12, 2020 - 11:40 p. m. 2020-08-12 Por: Jorge Restrepo Potes

En sus inconclusas memorias Alberto Lleras, uno de los más ilustres hombres públicos que ha dado Colombia, dice que el presidente Alfonso López Pumarejo -otro inmenso- solía manifestar cuando alguno de sus subalternos le expresaba una idea con la que él estuviera de acuerdo, “por ahí es la cosa”.



Echo mano de esa condescendiente afirmación del gran impulsor de la ‘Revolución en marcha’ que adelantó el Partido Liberal en los dos períodos en los que López fue presidente, para afirmar que la propuesta política que tiene por autor a Humberto de la Calle es la que necesitamos los colombianos para salir de la encrucijada en la que estamos metidos.



A pesar de que mi admirado amigo Alberto Valencia Gutiérrez -un científico de la política- ya comentó en estas páginas la iniciativa de De la Calle, vuelvo sobre ella pues juzgo que por ahí es la cosa, no solo por ser la más sensata sino porque puede poner fin a esta incertidumbre en la que se debate el país.



De la Calle sugiere que se forme una coalición de centro y centroizquierda que elabore un programa de Gobierno que acoja las mejores propuestas de quienes ingresen a esa coalición: liberales, verdes, polistas, petristas, de La U, en fin, todo el espectro de esos sectores políticos en los que nadie será excluido, pues necesariamente Gustavo Petro también tiene que estar allí. Éste, con algunos reparos, ha dicho que lo ve interesante, y yo pienso que un líder de su dimensión no puede quedar por fuera de ese conato democrático.



Redactado el programa, todos los aspirantes a la presidencia en 2022, que pertenezcan a esos partidos de la conjunción de fuerzas tendrían que acoger el texto en su integridad, casi con juramento notarial, y entonces se procederá al escogimiento del candidato único, que podría salir aprovechando las urnas de la elección parlamentaria de ese año. El vencedor de la consulta sería respaldado por todos los participantes, y todos se comprometerían a adelantar la campaña compartiendo tribuna con el candidato.



Con ese proyecto, se eliminaría el ‘voto en contra’, pues ya no habría más contendientes de esos sectores en la puja presidencial fuera del ungido, que enfrentaría al de la extrema derecha, hoy en el poder, y que ante el desbarajuste en que tiene al país -más allá de la pandemia- causa mucho temor de que una dispersión de las fuerzas democrática, haga posible el acceso a la Casa de Nariño de otro mandatario impuesto a dedo por Álvaro Uribe.



De la Calle ha dado en el clavo con su idea de la “campaña inversa”. Por ahí es la cosa. Toca ahora poner a andar esa iniciativa y todos, desprovistos de egos, dedicarnos a buscar una gran victoria en la elección presidencial de 2022.



***



El proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el que se dictó medida de aseguramiento domiciliario a Álvaro Uribe, nada tiene que ver con su gestión como presidente ni con sus excelsas condiciones familiares. No ha habido ni de él ni de su legión de abogados reclamo alguno por violación al debido proceso, y cuando el fallo se produzca, si le fuere desfavorable, podrá interponer todos los recursos de ley. Por eso sobran la alharaca y la petición de Asamblea Constituyente, que se sabe cómo empieza pero no dónde termina.



Y decir que ese tribunal está manipulado por Santos y la izquierda, es un despropósito monumental.