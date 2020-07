Octavo, no mentir

Julio 08, 2020 - 11:40 p. m. 2020-07-08 Por: Jorge Restrepo Potes

Me faltó espacio para insertar en el título la introducción del Octavo Mandamiento de la Ley de Dios que ordena, so pena de caer en pecado mortal, no levantar falsos testimonios, que, con la mentira, son conductas reprochables del género humano.



Yo pensaba -ingenuo que es uno- que al expresidente Uribe y a sus apóstoles, que son más de doce, se les había agotado el arsenal de mentiras con todas las que vertieron para derrotar el Sí en el plebiscito refrendatorio del Acuerdo de Paz con las Farc.



No hubo falacia que no lanzaran para que la gente “saliera a votar berraca”, como confesó el abyecto Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña difamatoria.



Soltaron todo un rosario de falsedades: que por contener el Acuerdo ideología de género (?) las colombianas se convertirían en lesbianas, y los niños y niñas en homosexuales; que las Farc se apoderarían de todos los cuerpos de elección popular, gracias a los millones que tenían encaletados; que Colombia iría derecho a convertirse en Venezuela porque desde el presidente Santos hasta el último funcionario de su gobierno eran “castrochavistas”, bajo las órdenes de Fidel y Maduro.



Ninguna de esas predicciones tenían fundamento, pero calaron en muchos compatriotas y triunfó el No.



Harían bien en leer el libro de mi querido amigo Henry Acosta, ‘El hombre clave’, para saber que Álvaro Uribe durante su mandato estuvo interesado en adelantar un proceso de paz con las Farc, y autorizó en documentos que aparecen en ese texto a Acosta, por intermedio de Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz de Uribe, para transmitir a los comandantes guerrilleros su propósito. Hasta el 5 de marzo de 2010, cinco meses antes de concluir su administración, Uribe intentó reunirse con las Farc en Río de Janeiro. Nadie puede desmentir esto.



Ahora, como les es imposible a Uribe y a su corte sacar a Juan Manuel Santos del papel de autor de tropelías surtidas, salen con esta perla: que el expresidente compró el Nobel de Paz, otorgándole a una de las académicas noruegas una explotación petrolera en Colombia. Buen primor: el Comité que concede el premio es elegido por el parlamento escandinavo, y está sometido al Instituto Nobel, de veinte miembros, lo que quiere decir que según el uribismo, Santos sobornó a 25 vikingos.



Uribe fue presidente, y sabe que los contratos de exploración y explotación del crudo los otorga Ecopetrol, con aprobación de la junta directiva y del presidente de la empresa, que no se iban a coludir con Santos en ese propósito artero. Esto no pasa de ser un chisme perverso, pero que muestra un nivel de odio espeluznante.



Sería bueno que los uribistas, con el ‘presidente eterno’ a la cabeza, se dedicaran a trabajar por la patria, a la que tanto invocan, y que en estos dramáticos momentos dejaran de lado tanta mentira, que solo conduce a una mayor polarización, y que recuerden el octavo mandamiento para que obren en consecuencia, y no tengan que responder ante el augusto tribunal de la eternidad, que puede condenarlos a las hogueras infernales.



No tengo la menor esperanza de que eso suceda, si ya están pensando en candidatizar a la presidencia en 2022 a Rafael Nieto, conspicuo exponente de la más exquisita derecha, o al ‘corroncho’ Abelardo de la Espriella. Como dijo Santos Discépolo en su tango Cambalache: “Qué falta de respeto, qué atropello a la razón”.