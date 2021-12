Diciembre 29, 2021 - 11:45 p. m.

2021-12-29

Por:

Jorge Restrepo Potes

Un dilema tan grande como el que muestra el viejo bolero se les presenta ahora a los precandidatos -según ellos muy experimentados en el manejo del Estado- de Equipo por Colombia, una asociación de distinguidos elementos de la derecha criolla que pretenden contra toda evidencia hacernos creer que son de centro.



Ahí fulgen las estrellas de Enrique Peñalosa, David Barguil, Federico Gutiérrez, Álex Char, Juan Carlos Echeverry y Dilian Francisca Toro. Alegan en su favor que por haber sido funcionarios en ministerios, alcaldías, gobernaciones, y dignatarios del Congreso, por ese solo hecho están acreditados para acceder a la presidencia de la República.



Y hacen cuentas alegres: que las firmas recogidas por cuatro de ellos -doña Dilian y Barguil tienen aval propio- suman diez millones que son los que aspiran que se conviertan en votos, y concluyen que nadie puede ganarle al que de entre ellos resulte escogido en la consulta de marzo. Como quien dice, que el favorecido en las urnas marciales ya está elegido en primera vuelta y se posesionará el 7 de agosto de 2022.



Sería bueno recordarles que Germán Vargas Lleras en su aspiración presidencial en 2018 recaudó más de cinco millones de firmas, y en la primera vuelta solo votaron por él un poco más del millón de ciudadanos. Se esfumaron los otros cuatro porque los Char se fueron con Duque.



El dilema al que hago referencia consiste en que ese ‘equipo’ no sabe qué hacer con Óscar Iván Zuluaga, el candidato del ‘gran colombiano’, porque si Zuluaga ingresa al grupo, éste queda teñido de la más exquisita derecha, con un jefe y un presidente de muy bajos registros en las encuestas. Pero si no le dan boleta de entrada, se quedan sin el millón de votos que aún conserva el Centro Democrático.



Uribe, que aún tiene arrestos y no quiere hacer mutis por el foro, insistirá en meterlo al Equipo por Colombia, a sabiendas de que el candidato de sus afectos es Federico Gutiérrez, que irá a la primera vuelta calificándose de centroderecha -algo que no existe en política- y en la que no aparecerán los anhelados diez millones de votos porque en ese evento irá a segunda vuelta el que salga de la Coalición Centro Verde Esperanza, que es la opción que mejor conviene al país pues es la única capaz de derrotar a Gustavo Petro.



He analizado desprevenidamente a los integrantes de Equipo por Colombia, y, de lejos, es Juan Carlos Echeverry el mejor de todos por su vasta experiencia en los asuntos económicos, pero no tiene un solo voto.

Federico Gutiérrez -Fico en la intimidad- es lo más parecido a Uribe que uno pueda encontrar. Hasta en el acento paisa se asemejan, y cuando trata de ‘vos’ a quienes lo entrevistan, queda uno convencido de que si triunfa se posesionará con carriel y ruana montañera, y que le llevará saludos del jefe al rey de España.



He ahí, pues, el dilema casi idéntico al de Hamlet en el Castillo de Elsinor en la fría noche danesa.



***



Pensaba que Álvaro Uribe es capaz de llegar a todos los extremos. Pero que para responder la noble carta que le envió Juan Manuel Santos invitándolo a suspender agravios e intentar reconciliación en beneficio del país, haya recurrido a sus abogados Granados y Lombana, para que estos se despacharan agrediendo a Santos, es algo imposible de creer. Y decir que su diferendo con Santos “es un caso criminal”, deja perplejo a un pueblo que ansía que sus líderes se inclinen por la paz y no por la contienda.