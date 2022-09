Bolas de cristal

Agosto 31, 2022 - 11:40 p. m.

2022-08-31

Por:

Jorge Restrepo Potes

Muy joven -27 años-, fui nombrado alcalde de Tuluá por el gobernador del Valle Gustavo Balcázar Monzón, cargo que mi padre había desempeñado con anterioridad. Estábamos bajo las normas constitucionales del Frente Nacional y la nómina municipal era paritaria, la mitad para los liberales y la otra mitad para los conservadores. El Concejo también era elegido por partes iguales, y constituía una verdadera dificultad la aprobación de un acuerdo, así fuera el de presupuesto.



La violencia entre azules y rojos había concluido pero quedaban rezagos de grupos de bandoleros, especialmente en la zona montañosa oriental, por lo que frecuentemente el coronel Álvaro Campo Bejarano, comandante del Batallón Palacé de Buga, me pedía que le facilitara las volquetas de la Secretaría de Obras para transportar tropas a las áreas de conflicto. Por eso, no tengo recuerdos gratos del tránsito por la alcaldía de mi pueblo.



Pero el cuento es otro. Una tarde, sin cita previa, entró al despacho una agraciada dama hecha un mar de lágrimas. Cuando la secretaria y yo logramos calmarla, al preguntarle la razón del llanto, nos dijo que ella veía el futuro a través de una bola de cristal, que la tarifa era de un peso por persona, y que un funcionario de la municipalidad le había negado el permiso para ejercer su trabajo en Tuluá.



Como no hallé disposición legal que respaldara la negativa, ordené que se expidiera el permiso correspondiente. Ella, agradecida, me dijo que desearía leerme el porvenir al día siguiente, en un local próximo a la estación del ferrocarril.



Fui al sitio, que parecía escenario de película de ambiente árabe, como los que aparecen en ‘El ladrón de Bagdad’: cortinajes rojos, velas encendidas, y ella con turbante de maharajá, en el que fulgía en la frente un inmenso rubí. Tomé asiento y la vidente sentenció que tendría un futuro político exitoso y una vida feliz. No quiso recibir el pago. Como nobleza obliga, según dicen los franceses, la invité a almorzar donde ‘La Chapeta’, desde entonces, icónico restaurante local.



Jamás he vuelto a sentarme frente a una bola de cristal. Viene a mi mente este episodio tulueño porque los uribistas, después de su desastre electoral, están acudiendo a ese modo de información para conocer el porvenir del gobierno de Gustavo Petro, para el que ellos presagian absoluto fracaso.



Antes de la derrota del 19 de junio, veían en la bola que Francia Márquez sería la vicepresidenta impuesta por el Eln, para que al caer el titular –vaya uno a saber por qué medio- ella asumiera el poder. Esa delirante historieta fue ampliamente difundida.



Pero hay una que sobrepasa los límites del delirio. Observan en la circunferencia cristalina que el primer año del gobierno de Petro será el de la satisfacción plena de todos los anhelos populares; que en el segundo año, el excelente gabinete actual será cambiado por elementos de la extrema izquierda; que en el tercero, todas las Fuerzas Militares y de Policía serán sustituidas por exguerrilleros de todos los pelambres; y que en el último año, Colombia será igual a Venezuela, pero sin un barril de petróleo ni un cilindro de gas.



Las predicciones que recibí en Tuluá, de boca de la dueña de la bola de cristal, se cumplieron todas. Las de mis amigos de la entristecida derecha, no las veo posibles.



Les aconsejo que procesen el duelo por la pérdida del poder, y que piensen que es mejor que a Petro le vaya bien para que a Colombia le vaya bien, ellos incluidos.