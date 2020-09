Álvaro H.

Septiembre 09, 2020 - 11:40 p. m. 2020-09-09 Por: Jorge Restrepo Potes

Era tal el reconocimiento que de él teníamos los vallecaucanos, que cuando escuchábamos el nombre y la letra con los que titulo esta nota, de inmediato llegaba a la mente la figura procera del doctor Álvaro Hernando Caicedo González, vástago con otros tres hermanos del destacado industrial azucarero don Hernando Caicedo, fundador de Riopaila, Central Castilla y Colombina.



A Álvaro H. siempre le dije doctor Caicedo pues a pesar de que me distinguió con su cordial amistad, nunca tuve la confianza para tratarlo de otro modo. Incluso me otorgó poder para representarlo en un litigio importante, y allí observé que sin ser abogado conocía a profundidad la legislación colombiana.



Caicedo fue una de las personas más íntegras que yo he conocido en mi vida. Todo en él era admirable: su aspecto corporal; su vasta cultura; ese interés suyo por las nobles causas que lo llevaban a apoyar obras sociales; su acertada visión empresarial; el amor por su familia.



En 1961 tuvo la buena idea de fundar ‘Occidente’, el periódico que le dio nuevos aires a la prensa local porque el otro gran diario tuvo que enfrentar la competencia. Ninguno salió mal librado porque hubo lectores y pauta para ambos.



Caicedo llevó a su diario a excelentes periodistas, entre ellos Raúl Echavarría Barrientos, cuyo arrojo para denunciar a los mafiosos le costó la vida. Incorporó a mi querido amigo José Pardo Llada, el cubano que llevó a las páginas del periódico de la Calle 12 ese estilo suyo entre serio y farandulero, que atrapó a los lectores con su ‘Mirador’, en el que desfilaban reinas, ‘aviones’ como les decía a las chicas lindas, artistas del cine y la televisión, personajes folclóricos como Jovita Feijóo y el Loco Guerra, en fin, todo el Cali de entonces estaba allí en la máquina de escribir de este caribe que fue capaz de revolcar la política local al elegir siete concejales, hazaña que sólo el Partido Liberal lograba en sus épocas de esplendor.



La primera referencia de Álvaro H. Caicedo la tuve en mi época universitaria pues él, que había sido escogido a dedo para formar parte de la Asamblea Constituyente ideada por Laureano Gómez para hacer de Colombia un Estado corporativista al estilo de Portugal del dictador Oliveira Salazar, al llegar el cuartelazo de Rojas Pinilla, que sacó a Gómez de la presidencia, Caicedo con otros tres constituyentes -Belisario Betancur, uno de ellos- crearon lo que se denominó ‘Batallón Suicida’, que hasta cárcel les costó porque fue la primera chispa del movimiento que echó a Rojas de la Casa de Nariño.



Y algo bien curioso. No obstante haber militado en el ala extrema del Partido Conservador -el laureanismo-, Álvaro H. Caicedo jamás estuvo comprometido en la violencia de mediados del Siglo XX, y los liberales nunca vimos en él a un instigador en esa atroz etapa de la historia política de Colombia.



Orador facundo, era un deleite oír un discurso suyo en la plaza pública o en el Congreso, del que fue senador. O sus sesudas intervenciones en eventos culturales, o en reuniones académicas. Manejaba un léxico perfecto pues como buen lector de los clásicos se expresaba con un pulido castellano.



Siento pena por el fallecimiento de este ciudadano ejemplar, de tantos merecimientos como colombiano y vallecaucano. La tierra que tanto amó lo despide con gratitud y afecto. Hará falta.