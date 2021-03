A las cosas

Marzo 10, 2021 - 11:40 p. m. 2021-03-10 Por: Jorge Restrepo Potes

Descartada por su propia voluntad la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria, cuyas razones personales y académicas son respetables, corresponde ahora a quienes pretenden atajar la continuidad de Álvaro Uribe en el poder, ir “a las cosas”, como dijo el inmenso escritor y filósofo español don José Ortega y Gasset para significar que su patria debía de dedicarse a los temas importantes, sin detenerse en los baladíes.



Traigo a colación esa orden del autor de ‘La rebelión de las masas’ para señalar que la Coalición de la Esperanza, como se denomina el grupo que integran Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Ángela María Robledo y Juan Fernando Cristo -quienes son los que aparecen de postulantes a la candidatura- tiene que ir “a las cosas”, que no son otras que las de sentar las bases de la campaña con miras a la elección presidencial de 2022.



Es una lástima que Alianza Verde, que ha estado representada en esas conversaciones por Angélica Lozano y Antonio Navarro, haya resuelto diferir el escogimiento de su candidato a evento separado, lo que es un error pues eso llevaría a una dispersión absurda de la fuerza necesaria para el propósito común de enfrentar a la derecha con un movimiento férreamente cohesionado.



Es de confiar que personajes destacados de la glauca colectividad como los nombrados Lozano y Navarro, más el aporte de Claudia López, les hagan ver a sus copartidarios que deben de ir con los demás aspirantes de la Coalición de la Esperanza a la consulta que se efectuaría conjuntamente con la elección de Congreso en marzo de 2022, de la que saldría el único candidato para la primera vuelta, y así triunfar en esa instancia.



La Coalición de la Esperanza ha prometido que el 6 de abril próximo presentará el programa de gobierno que cumpliría cualquiera de los aspirantes a la presidencia que integran ese movimiento. El que venza será el candidato a presidente, y el segundo en votos a vicepresidente, y todos los demás participarían en el gobierno.



Yo votaría sin vacilar por cualquier fórmula que de este proceso resulte. Son personas probadas tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, con vastos conocimientos del manejo del Estado. Y todos son demócratas sin tacha, que llegarían a la Casa de Nariño con el propósito de hacer de Colombia una nación amable para todos, sin exclusiones, respetando las normas constitucionales y, desde luego, el Acuerdo de Paz.



La llegada de Roy Barreras a las filas del Pacto Histórico abre la posibilidad de un entendimiento con Gustavo Petro, no para integrarlo al movimiento al que nos venimos refiriendo, sino para tender puentes con ese sector, cuya importancia electoral sería necedad desconocer.



No hay en Colombia persona más hábil que el senador Barreras para buscar acercamiento entre dos partes en pugna. Cuando el asunto en La Habana se ponía color de hormiga, el presidente Santos acudía a Roy para que fuera a la isla a calmar los ánimos, y siempre lo logró.



El senador Barreras participará en la consulta de izquierda con Gustavo Petro y Alexánder López, por lo que habrá dos vallecaucanos en ese debate.



Entonces, todos los demócratas colombianos dediquémonos “a las cosas”, y no nos enfrasquemos en temas minúsculos cuando lo que nos compete es nada más y nada menos que alcanzar un mejor porvenir para la patria.

