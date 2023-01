Enero 11, 2023 - 11:40 p. m.

2023-01-11

Por:

Jorge Restrepo Potes

Con el triunfo del Pacto Histórico no se produjo la decadencia de Occidente, como sentenció hace un siglo Oswald Spengler en su farragosa obra que tuve el valor de leer en los años mozos, cuando pretendí, sin lograrlo, convertirme en ‘un tipo culto’.



No colapsó el país con el acceso al poder de Gustavo Petro, ni esta patria amada se convirtió en otra Venezuela, ni en otra Cuba, ni cayó en el ‘castrochavismo’, como aseguraba la delirante derecha criolla, que ya tiene agotado el discurso.



No ha habido fuga de capitales, que no sean los ‘golondrinas’, que circulan por el mundo buscando aleros favorables para sus migrantes inversiones. No he visto a ninguno de los grandes magnates vendiendo sus factorías, ni a los empresarios agroindustriales feriando sus propiedades por temor al régimen de izquierda.



Lo que se observa es que la gente está en modo diferente al que proclaman los profetas de desastres. Suelo asistir con frecuencia, casi diaria, a los cines de los centros comerciales, y lo que allí veo son comedores colmados, desde el mediodía hasta altas horas de la noche.

Colas inmensas, no solo en las taquillas sino también en las ventas de comestibles. Una tarde conté 60 clientes haciendo turno para comprar los ‘combos’ de crispetas y gaseosas, nada baratos por cierto.



Quiere ello decir que ese que los politólogos llaman “el pueblo” tiene poder adquisitivo, y que no anda en el mezquino oficio de aceptar que Petro se está ‘tirando’ el país.



Casandra fue una chica troyana a la que Apolo, a cambio de una encatrada, le dio el don de la profecía, y a ella acudían para conocer el porvenir. Ahora aquí le han salido varios colegas a la pitonisa griega, que predicen el fracaso del Gobierno. Lo primero que aseguran es que el pacto político que forman Colombia Humana, Partido Liberal, Alianza Verde, La U, y el Partido Conservador, saltará en mil pedazos. Y le ponen fecha a la hecatombe: marzo, pero no un marzo lejano sino el próximo.

Los escucho y sus vaticinios me producen una cierta sonrisa, como la inmortalizada por la francesa Sagan. Con elecciones territoriales en octubre, es imposible que doña Dilian suelte el MinTic; ni que César Gaviria deseche los altos cargos que detenta; ni que los godos dejen la poderosa cartera de Transporte; ni que la Alianza Verde cambie de color. Se necesita desconocer la idiosincrasia de los líderes políticos criollos porque para ellos sin puestos no hay paraíso.



No soy petrista. Soy un socialdemócrata liberal que votó por Gustavo Petro en el convencimiento de que el cambio era inaplazable, y de que haría una buena administración. Acepto que ha cometido errores y que él y varios de sus ministros deberían de hablar menos para no dar declaraciones que luego tienen que recoger. Pero la gestión oficial es muy buena.



Ejemplos: lo que hace Alejandro Gaviria en Educación; Cecilia López, en Agricultura; Ocampo, en Hacienda; Umaña, en Comercio y Turismo; González, en Planeación; Leyva, en la Cancillería, que es uno de los artífices de la reapertura de la frontera con Venezuela, que tantos beneficios traerá a la economía nacional.



Así, pues, que no habrá crisis política, ni golpe de estado, ni éxodo masivo de colombianos al exterior. Todos aspiramos a ‘vivir sabroso’, y los más necesitados recibirán estímulos oficiales pues habrá una política social de vasto alcance.



Feliz y venturoso 2023 para todos mis lectores.