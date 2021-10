¿Vivimos de verdad el Evangelio de Cristo?

Octubre 31, 2021 - 06:25 a. m.

2021-10-31

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

En su mensaje a los pueblos de América Latina, los obispos en Puebla de los Ángeles se hacen esta pregunta: “¿Vivimos en realidad, hoy, el Evangelio de Jesucristo en nuestro continente?”.



Desde el número 27 de Puebla, hasta el 50, es una dura imagen que en la metáfora del rostro sufriente de Cristo, nos presenta la diversidad de los rostros del hombre latinoamericano que pasa por la angustia y el sufrimiento debido a como dice el mismo papa Francisco hoy en día, por las heridas que su mismo hermano ha causado en su existencia y que ha impregnado el tejido social de nuestros pueblos durante tantos años de no escucha del grito desesperado de nuestros pueblos por la justicia, la recuperación de su dignidad, y la falta de oportunidades que le hagan verdaderamente libre y que hoy, ante la presencia del Covid-19, ha puesto al descubierto el estado de vulnerabilidad al que ha llegado la humanidad, se nos han caído las seguridades falsas en las cuales habíamos puesto nuestra confianza y que las habíamos enmascarado o maquillado para tapar así nuestras intenciones egoístas.



La Iglesia, como sociedad compuesta por los mismos hombres que constituyen la sociedad humana, pasa, y siente lo que la humanidad vive y por eso quiere responder a este mundo frágil y débil ante tantos sufrimientos y angustias acumuladas no como la poseedora de la verdad absoluta, sino con el ejemplo de vida de su maestro y Señor, Jesucristo, y lo propone como modelo del hombre, para que siguiéndolo el hombre recupere la justicia, la libertad, en la cual ha signado muchas de sus batallas en los últimos tiempos.



Solo le falta que llegue a comprender que nos necesitamos los unos a los otros, para que cambiando todos los egoísmos que marcaron y siguen marcando las relaciones entre los semejantes, podamos construir una verdadera fraternidad que nos lleve unidos en comunión y participación, a dar la respuesta que nos saque de la tormenta que nos llena de inseguridad y desconfianza, para que recuperado el sentimiento de confianza en el otro, podamos salir de este momento superando la crisis.



Ese es el movimiento sinodal, al que nos ha llamado el papa Francisco, de tal manera que nos encontremos en esta experiencia de caminar juntos, para que nos escuchemos, y así acercándonos y mirándonos de frente, podamos juntos discernir lo que necesitamos hacer para poder alcanzar la realización plena y la recuperación de la dignidad y la confianza de tal manera que el resultado sea una sociedad nueva, con hombres nuevos que buscan una verdadera política, una nueva política, en la cual prime el Bien Común por encima de los egoísmos y se comprenda que el poder se obtiene sirviendo y amando al prójimo, al otro; no anestesiándolo para que esclavizado lo pueda dominar y colocar a su servicio.