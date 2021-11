Noviembre 14, 2021 - 06:25 a. m.

2021-11-14

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Quiero englobar en una definición simple, pero completa, el término vida, y empezaría diciendo que es el tiempo o período de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que muere; pero debemos ampliarla puesto que la vida es definida como la propiedad esencial de los animales y las plantas, por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen, hasta la muerte, por lo tanto puede referirse a un ente o a un ser, de un cuerpo o de un organismo, como el ser en sí.



Al tomar en referencia al tiempo de duración del ser o del ente, inmediatamente nos surge una nueva pregunta, cómo definir el momento en el cual se inicia este comienzo al que llamamos vida; pero al ampliar el término vida no solo a los seres humanos sino a los animales y las plantas, además del problema para definir el comienzo de la vida, surge otro, el tratamiento adecuado y digno que se le debe dar a ese ente o ser para respetarlo, para respetar la vida.



Y viene ahora algo mucho más profundo para resolver: cuál es el sentido de la vida. Al buscar, al interrogarnos por el sentido de la vida nos surge ese sentimiento de angustia que sufre el ser humano ante la finitud de ella, por lo tanto aflora una de las realidades más grandes de la vida, cual es la libertad, que a su vez tiene que ver mucho con la justicia y todo esto lo lleva a la plenitud del ser, de su existencia, o a lo que en lo humano sería la felicidad.



Ahora entramos en lo que es el objetivo de la vida; lograr la felicidad, y ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Y es precisamente aquí, ya que todos los seres humanos perseguimos la felicidad, donde cada ser humano es el dueño, el artífice de lo que persigue y cree que es su propia felicidad, la cual dependerá de muchos factores entre ellos de sus principios y valores en los cuales ha desarrollado y formado su manera de existir, de hacer presencia en este mundo.



Para lograr ser feliz, que es lograr la realización, su plenitud de existencia es necesario por supuesto conocerse bien a uno mismo y tener claro lo que quiere con su vida.



Hemos llegado al punto más decisivo en el ser humano y que nos distingue de las plantas y de los animales que tienen vida y es el saber discernir, pues del discernimiento saldrá como resultado mi felicidad o mi desgracia, las cuales dependerán de la libertad con la cual haya actuado, el conocimiento empleado y el obrar tan objetivamente que sea justo.



Si alguna de ellas no existe en mi toma de decisión, ya sea porque mi red de información no fue la adecuada o porque me dejé llevar de los instintos, emociones, sentimientos, le puedo dar a mi vida el rumbo inadecuado.



Por esto en las decisiones que tocan el objetivo final de la vida, se debe saber escuchar, informarse y tener la libertad suficiente para discernir con verdadera sabiduría, para aceptar con el sentido de la vida.