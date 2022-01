Para construir la paz

Enero 02, 2022 - 06:25 a. m.

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Por los años 90, apareció un libro de escasas 93 páginas titulado ‘El caballero de la armadura oxidada’, su autor: Robert Fisher. Allí el hombre, personaje del libro, se encierra en sí mismo, es la armadura que va montando en su vida y esta lo lleva a inmovilizarlo en la existencia.



De la misma idea pero dentro de lo espiritual encontramos al jesuita Carlos Vallés que nos habla de andar en la vida ligeros de equipaje, pero esto no es posible si nosotros nos encerramos con lo que creemos que somos y tenemos, y no nos abrimos a lo desconocido; nos oxidamos, como el caballero de la armadura, no podemos avanzar.



El papa Francisco, en su estilo coloquial, ha insistido en que si nos encerramos en la Iglesia y no salimos en búsqueda de Jesucristo -que su mejor rostro lo encontramos en el hombre de hoy, que sufre en medio de angustias, miedos y temores-, también nos oxidamos.



Al saludar a sus compañeros de trabajo, este 23 de diciembre del 2021,en el Vaticano, el papa Francisco les dice: “Si olvidamos nuestra humanidad vivimos solo de los honores de nuestras armaduras, pero Jesús nos recuerda que para que nos sirve la armadura si no somos capaces de caminar hacia la eternidad”.



La enseñanza de lo que hace Dios, encarnándose en la humanidad, nos hace entender la novedad que cambiará la historia y que lleva el sello de la ‘humildad’, que no es otra cosa que la capacidad de habitar sin desesperación, con realismo, alegría y esperanza, nuestra humanidad.



Mientras el mundo se debate entre la importancia de reactivar la economía, o la forma más adecuada para detener la contaminación del Covid-19 con sus diferentes variaciones, ya el mensaje de la Navidad si lo tomáramos en serio nos está invitando a buscar la respuesta más adecuada para la humanidad.



Debemos pensar que la organización del mundo no tiene solo una vía, que es la única, sino que debiéramos más que organizativamente lograrlo, pensar en el sentido evangélico, mirando hacia la humildad, pues ella tiene una fuerza desbordante que no se deja envolver en moralismos esclavizantes; ella nos presenta la posibilidad de la novedad, que está por cambiar la historia.



Esta novedad que cambiará la historia nos la propone en el mensaje de este 1 de enero el papa Francisco como herramientas para construir la paz, pienso yo, que si todos los que quieren tener el liderazgo de los pueblos, por lo menos lo escucharan y lo reflexionaran, descubrirían esa novedad, que necesitamos para tener una política nueva y nuevos políticos:



“En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana”.



Estos tres elementos son esenciales para «la gestación de un pacto social», sin el cual todo proyecto de paz es insustancial.