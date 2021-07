Nos queda la esperanza

Junio 30, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-30

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

En la mitología griega existe el mito de la ‘Caja de Pandora’. Trata sobre la primera mujer que vivió en la tierra y fue enviada a Prometeo; ella traía una caja o vasija en la cual los dioses habían depositado todos los males para vengarse del intento de Prometeo de apoderarse del fuego.



La caja no se debía destapar. En ella colocaron la esperanza en su fondo, que era lo único bueno que llevaba. Un día por curiosidad la mujer abrió la caja y se salieron todos los males que invaden la vida del hombre en el mundo. Pandora alcanzó a taparla, quedando allí la esperanza, por eso nace el dicho de que lo último que se pierde es la esperanza.



Cuando escucho ‘¿Qué le estará pasando a nuestro país?’, el bambuco de Gerardo Arellano interpretado con hondo sentimiento por su hermana Beatriz, y la nueva canción de María Isabel Saavedra, ‘Nuestra herencia’”; siento que me duele el alma, me duele la patria. Hay que desterrar el mal que creció de un día a otro, sin que nos diéramos cuenta.



¿Cuándo fue que lo dividimos? Todos tiran para su lado, la Justicia es fugitiva, otros buscan su sueño en tierras desconocidas. No llores paí. Podríamos decir ya no más gritos, no más violencia, no más muertos, si de la noche a la mañana nos cambiaron el libreto. Pero el tiempo cobra todo, y la vida es gran maestra. Ya no aguanta más quebrantos, el que siembra desamores, mañana recoge penas. Hay que cambiar el destino, que nadie se robe los sueños de un país que no está en venta.



Hermoso sentimiento de identidad reflejan con dolor de patria estas dos canciones de compositores vallecaucanos, Buga y Ginebra, sintámonos hijos de esta bella tierra para que no lloremos más por el pasado y no perdamos la esperanza, porque todavía nos queda el alma, volvamos a nuestra raíz para que honremos, como lo dice la canción de la Saavedra, nuestra historia y así tengamos todos la grandeza de nuestros verdaderos héroes, los que sembraron el amor a la bandera, a la patria y seamos hijos de esa Colombia grande por la que murió Bolívar al saber escuchar el grito del pueblo y cuando vio que su tiempo terminó, cambio los honores por la unidad de su patria y pidió la unión por encima de los partidos.



El llamado está para ser hermanos sin importar el color, el apellido, las ideologías, religiones y ser agradecidos por lo poco o lo mucho que tengamos, porque aprendimos a compartir como hermanos y estamos recuperando la fraternidad para lograr implantar la auténtica justicia, que nos haga verdaderamente libres.



Volvamos a soñar juntos, llevando en nuestra sangre todos nuestros ancestros, dejándonos llevar por el Espíritu que nos llegó del cielo y nos hace abrir los brazos para encontrar el amor de los hermanos, que es nuestra esperanza para recuperar después de tantos males, el tiempo perdido por no habernos aceptado en nuestras diferencias, siempre unidos en nuestras semejanzas.

