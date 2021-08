La ley al servicio del hombre

Agosto 13, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-13

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Por los años de 1976 me impactó una película titulada en español: ‘Fuga en el Siglo XXIII’; ciencia ficción, lo que la hacía mucho más llamativa. El tema central era que los ciudadanos no podían pasar de los 30 años de vida, por supuesto había policías pendientes de que nadie se pasara de esa edad, y los perseguían hasta que los hacían cumplir. Al protagonista le faltaban unos pocos años para llegar al límite, y decide escapar a un lugar especial llamado Santuario y un amigo suyo es quien le persigue, para que se cumpla lo pactado socialmente.



El ‘eugenismo’ que junto con la eutanasia fueron practicados por los griegos, que pretendían sobre todo en Esparta, digamos en términos modernos, tener poblaciones de atletas y guerreros, que fueran los mejores y que además admiraban la belleza física, no dudaron en ponerla en práctica, para mejorar manipuladamente los rasgos hereditarios y los métodos selectivos de humanos, como se evidenció en el siglo pasado y antepasado de una manera inhumana.



Estos métodos modernos de la eugenesia se centran hoy en día en el diagnóstico prenatal que apoyan las decisiones de una sociedad enferma respecto a la dignidad de la vida humana y su esencia y por eso llega hasta pedir la aprobación en todas las formas del aborto.



Hoy la eutanasia (buena muerte) es uno de los procedimientos más invocados en la sociedad actual, para evitarle al paciente molestias físicas y sicológicas producidas por una enfermedad, así como dolores infructuosos, como era el caso muy llamativo de doña Yolanda Chaparro, muy vital y consciente, y el de la madre de Claudia Palacio, que como ella misma lo expresa, en cada pérdida de esas cualidades, que la hicieron una mujer recia y valiente, ve que va muriendo por etapas, que además hacen a quienes le acompañan una fuente inmensa de sufrimientos, a más de los que la madre misma está pasando.



Pero aquí viene el problema de hacer, o imponer normas, medidas y leyes que mañana se utilicen y sirvan para deshacerse de los desvalidos, o aquellos que son considerados por los años, como viejos y que son un peso económico para la sociedad. Qué tal que empecemos a aplicar a raja tabla la norma, la ley, olvidando que ésta siempre debe estar al servicio del hombre y no el hombre esclavizado por ella, de tal forma que se inicie la pérdida del sentido de humanidad y que para ser buenos administradores, evitando gastos, sufrimientos, dolores, nos dejemos llevar por lo que se veía en la trama de ‘Fuga en el Siglo XXIII’.



Algo similar se nos complicaría mucho más en el mundo de hoy donde vivimos la cultura de lo desechable, la cultura líquida que nos relativizó todo hasta acabar con la verdad y los principios de tal manera que estamos viviendo entre egoístas, narcisistas, donde cualquier forma de poder convierte en un pequeño rey al que lo tiene y por eso termina diciendo este personaje en el libro ‘El Principito’: “Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar. La autoridad se apoya antes que nada en la razón… Yo tengo derecho a que me obedezcan, porque mis órdenes son razonables”.



Por eso la lucha del maestro de Galilea es para liberar de la esclavitud de la ley y de los falsos conductores de la humanidad al pueblo sediento de espíritu y libertad.

