La importancia de la oposición

Julio 14, 2022 - 11:50 p. m.

2022-07-14

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

El ambiente en que nos hemos movido últimamente tiene sin duda mucho sabor político, y viene a mi mente la acusación que en su tiempo se le hiciera al obispo progresista de la época Radine Tedeschi en la iglesia italiana, del cual era secretario el joven sacerdote Angello Roncalli, que más tarde sería Juan XXIII. Incluso el papa Pío X dijo, ante la acusación de que el obispo de Bérgamo se metía en política: “No puedo desaprobar lo que tu prudencia te ha dictado que debías hacer”, como a su vez escribía su secretario, futuro papa: “Era reconfortante comprobar cómo la causa de los trabajadores estaba apoyada por el obispo, no sólo desde el púlpito, sino también en la vía pública”.



Aquello fue considerado como un escándalo desde todos los puntos de vista y se enviaron informes desfavorables a las autoridades. Radini se puso indiscutiblemente del lado de los trabajadores, porque con ello cumplía una tarea cristiana y actuaba según era justo para la paz social.



En estos días he repasado, una y otra vez, la obra de Toynbee que sigue teniendo un gran impacto en la actualidad. Para formular la tesis del choque de civilizaciones, Samuel P. Huntington se ha visto claramente influenciado por la filosofía histórica de Arnold J. Toynbee y al ver lo que está sucediendo en nuestra Patria alrededor del poder, no dejo de pensar que cuando se llega de cualquier manera a intentar acabar con la oposición, podemos pensar que si esto se logra es el paso para pensar que la cultura, la sociedad, el Estado, la política, están enfermos.



Decía Pío XII en 1950: “Donde no existe la expresión de la opinión pública y, sobre todo, donde se ha establecido que no existe la opinión pública, nos vemos obligados a decir que hay un defecto, una debilidad, una enfermedad en la vida social de ese grupo”. Por esto es que cuando el Evangelio entra en interacción crítica y evaluativa con el mundo de hoy, se trata, en mi opinión, de un acto de disidencia responsable o profética, de lo cual el papa Francisco vive haciendo alusión cuando los hombres de Iglesia apoyados en la fe luchan por un mundo nuevo, en la justicia, el derecho, la libertad, para lograr en la fraternidad la armonía de las luchas por reconquistar la humanidad perdida. Francisco al pedir una Iglesia sin muros, ni cadenas, siempre abierta en salida para evangelizar, está luchando contra el restauracionismo en ella, que la hace auto referenciada, mirándose a sí misma, utilizando el poder para encerrarse, alejándose de su tarea fundamental de evangelizar el mundo.



Al iniciar la columna, tomé momentos de la historia de la Iglesia, que se movía en un mundo político enrarecido por las dos guerras mundiales, y a dos personajes que tuvieron que ver mucho en ello ,y como dice el papa Francisco en ‘Soñemos juntos’, que es donde propone ese movimiento político que dé respuesta al desespero de la humanidad que sufre, es que volví la mirada al estudio de la historia de Toymbee que lo hace desde la filosofía de la misma y así como en la Iglesia, en la sociedad civil se siente el cansancio de las estructuras que ya no dan respuesta, pero se necesitan líderes que disientan del status quo y con su imaginación, ofrezcan alternativas para refundar y renovar las estructuras adormiladas, ese es el valor de la oposición.