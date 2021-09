Honestidad

Septiembre 03, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-03

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Desde el momento en que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, el brote por enfermedad por coronavirus (Covid-19), se fueron sumando los continentes y los países al confinamiento social, y se incrementaron las medidas de bioseguridad para evitar infectarse del virus y así dar tiempo al sistema de salud en su adecuación a esta emergencia, y tiempo para llegar a la vacuna que una vez encontrada pudiera inmunizar a la población para poder, alcanzando la llamada inmunidad de rebaño, convivir otro tiempo más sin el peligro mortal de ella.



Estallaron las redes con información de todos los contenidos, ciertos, falsos, aterradores, conspiradores y no faltaron las recetas, los alimentos que exterminaban el virus o nos defendían de él. Pero las noticias cada vez eran más dolorosas, aumentaban los contaminados, crecían las cifras de los fallecidos; los biológicos o no llegaban en la cantidad necesaria, o no alcanzaban en su producción y para colmo de males, los países pudientes podían conseguirlos, mientras los del tercer mundo debían esperar la generosidad de esos del primer mundo.



La pregunta ante el sentimiento de vulnerabilidad y la desconfianza por no saber a quién creer, es cuál institución nos dice la verdad para poder seguirle, que tenga como atributos la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en sus formas de ser y actuar, para que nosotros confiemos en que allí encontramos la respuesta honesta que nos lleve a salir de esta tempestad que se le ha presentado al mundo y que ha destapado el verdadero rostro de la humanidad que vivimos, maquillado y enmascarado para no dejar ver las facetas de egoísmo que poseemos y que nos han mantenido anestesiados y esclavizados por mucho tiempo.



En medio de esta tempestad en nuestra patria se está construyendo una campaña electoral en búsqueda del poder político que debe ser la expresión de la decisión de un pueblo que se ha manifestado indignado últimamente, debido a que no se le ha escuchado en sus deseos fundamentales y ha sido engañado por muchos años por la clase política, que se ha servido a sí misma y no ha cumplido con el deber de servir a quienes confiaron su decisión para que ellos los representaran en los organismos que la democracia otorga para lograr el bienestar de los pueblos.



La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo, es decir las virtudes cardinales, llamadas también virtudes morales. Éstas son aquellas virtudes que son esenciales para las relaciones humanas y el orden social: prudencia, justicia, fortaleza, templanza.



Ellas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y en algunos según la fe.



La dimensión moral de la persona incluye la vivencia de las virtudes morales. Una virtud es un buen hábito. ¿Tienen los que buscan el poder estos hábitos virtuosos? Una persona virtuosa es una persona buena, tienen costumbres buenas, se portan bien.

