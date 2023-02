El arte ¿puede cambiar al mundo?

Febrero 17, 2023 - 11:35 p. m.

2023-02-17

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Preocupado por la realidad que vivimos, y no solo angustiarme o ver en ello un obstáculo, he pensado que debemos buscar salidas, o respuestas que ayuden a reencontrarnos con la verdadera esencia humana que poseemos y buscando en mi memoria de conocimientos adquiridos, tomo lo que uno de los mejores historiadores del siglo pasado daba como causas explicativas de la decadencia de una civilización y el nacimiento de la nueva y lo puntualizaba precisamente en la forma como se iba expresando el hombre a través del proceso existencial; iniciando este proceso, siempre en la solución de las necesidades básicas para vivir, y se manifestaban ya claras iniciándolas en la arquitectura y finalizando el proceso en la música, y dibujaba dicho proceso en forma sinusoidal de tal manera que cuando estaba en la curva superior era la máxima altura del proceso y en la baja, la decadencia.



El arte al servicio de las personas y de los pueblos se convierte en una herramienta muy poderosa para lograr el cambio social y demostrar que un mundo mejor es posible. Benjamin Zander, director de orquesta, escribe en The Art of Possibility: “El arte nos permite generar oportunidades de desarrollo económico y social, oportunidades para los colectivos más vulnerables, para los jóvenes en riesgo de exclusión social”.



Desde sus inicios, el Papa Francisco soñó Scholas como la posibilidad de dar una respuesta concreta al llamado de esta época, confiriéndole la tarea de educar en la apertura al otro, en la escucha que, al reunir los pedazos de un mundo atomizado y vacío de sentido, comience a crear una nueva cultura: la cultura del encuentro. Esta cultura por supuesto tiene que ver mucho con la educación, la formación, y en cuatro momentos cruciales como los son: la academia, en servicio de la transformación social, aquí se aprende a escuchar a la ciudadanía y se responde a las necesidades sociales; el utilizar y redescubrir el deporte en los jóvenes, como escuela de vida y así aprender el cuidado de la casa común; enseñar y descubrir el arte para encontrar la belleza y abrir la puerta muy especial a la cultura del encuentro, y finalmente; usar y educar en las tecnologías actuales, como un encuentro con las herramientas de la tecnología que nos abre y relaciona con el mundo en que vivimos y nos adecua para su mejor interactuación.



La Arquidiócesis de Cali, con una universidad que tiene 3996, alumnos y 19 colegios entre los dos calendarios educativos, A y B, y sumados a estos, 12 colegios del Distrito de Cali, en administración, con una población total, entre los colegios que atiende la Iglesia de Cali, de 34.000 estudiantes; tiene un potencial de transformación por medio de la educación, aplicando el sistema de las ‘Scholas’ para lograr esa cultura del encuentro, que enriquecería no solo a la población estudiantil, sino a todo su entorno, familiar y administrativo y estaría dando la posibilidad de un futuro nuevo y diferente para nuestra ciudad. Ahora lo que le falta a esta posibilidad transformadora, es el apoyo de la sociedad, y los entes interesados por hacer de Cali, y su educación, un modelo de transformación de la persona humana para un desarrollo integral y construcción verdaderamente humana y en paz.