Conseguir la paz

Enero 03, 2023 - 11:50 p. m.

2023-01-03

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

“El Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme, y yo te lo daré. Salomón contestó: Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, que te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Tú me has hecho rey en lugar de mi padre, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de su pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo?”.



Esto que escuchamos en el capítulo primero de los Reyes, desde el versículo 3 en adelante lo volvemos a escuchar en el libro del profeta Isaías cuando dice en el capítulo 48,17 y ss. “Yo soy el Señor tu Dios; yo te enseño lo que ha de serte útil, te guío por el camino que tienes que seguir. Ojalá estuvieras atento a mis mandatos. Porque entonces iría creciendo como un río tu paz y tu justicia como las olas del mar”.



Pero también encontramos en el Salmo 1 la misma idea: “El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida”. Lo que vemos hoy en nuestra Patria; más allá de los partidos políticos y de quién esté gobernando, es que la gente quiere en los puestos de manejo del Estado a personas que en verdad los representen, los escuchen y respondan a las necesidades primarias, esas de las cuales dependen las siguientes circunstancias para hacer una vida justa, digna y en igualdad de oportunidades y lo primero es que nos respondan a esas tres ‘T’, de las que habla el papa Francisco para una nueva y buena política: tierra, trabajo, techo; pero me pregunto: ¿A quién en verdad escuchan nuestros dirigentes? Tienen nuestros dirigentes un corazón comprensivo, y que discierna para entender la diferencia entre el bien y el mal, para así poder escuchar sus clamores y gritos para que pueblo tan numeroso y tan polarizado como el nuestro, pueda ser gobernado bien, y no manipulado por ideologías, o grupos políticos que, en lugar de unir a todos, los dividen y los enfrentan, entre los mismos hermanos.



Pero la petulancia, soberbia, la arrogancia, el egoísmo de nuestros dirigentes y gobernantes, hace que sean sordos al clamor de sus gentes, quienes los eligieron y que no reconozcan que ante su pueblo logran más si aceptan con humildad su pequeñez y escuchan como niños lo que Isaías nos decía en el Adviento: “Yo soy el Señor tu Dios, que te enseño lo que ha de serte útil, te guío por el camino que tienes que seguir. Ojalá estuvieras atento a mis mandatos, porque entonces irá creciendo como un río la paz y tu justicia como las olas del mar”. Y es así precisamente que el hombre caminando en justicia obtendrá el verdadero sentido de la vida y se logrará la paz total entre los seres humanos.



Por qué no aprovechamos las sabias palabras bíblicas, y las aplicamos al momento presente de nuestras vidas y pensando en lo que dice el papa Francisco; trabajemos por vivir en paz, como hermanos, caminemos juntos, para lograr el deseo insatisfecho de la humanidad, que nos recordó el grito del pueblo angustiado y sufriente del Adviento: abandonemos las armas de la guerra, que nos enfrentan entre hermanos y hacen imposible la existencia armónica de la creación y entendamos que, si no caminamos juntos entendiendo que nos necesitamos unos a otros, para poder salvarnos, no vamos a lograr vivir en paz.