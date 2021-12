Caminemos juntos

Diciembre 01, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-01

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Podemos decir que el mismo encabezamiento de nuestra opinión de hoy es una manera de invitar a renovar la política, de hacer una nueva forma de realizar la buena política; esa que en el libro de ‘Soñemos juntos’, el papa Francisco propone, que no es otra cosa que resumir lo que de muchas formas ha estado proponiendo como respuesta a un mundo que está indignado por la acumulación de tanta frustración en su desarrollo integral, en su dignidad que ya con el acontecimiento de la Covid-19, ha demostrado la inmensa vulnerabilidad del ser humano, que si no recupera la fraternidad, que le dé verdadero sentido de humanidad a nuestra cultura, por si solos, no podemos salir adelante; Justicia y libertad, se armonizan en la consecución de la verdadera fraternidad.



Digamos que en las últimas décadas, la Democracia es la forma de organización política que ha cobrado mayor popularidad, basada ella en la construcción de un Estado que coloca como base una constitución elaborada por las mayorías, que aprueba el pueblo y de esta manera ejerce el poder con el fin de organizar y así representar al pueblo en sus sentimientos deseos, y necesidades, tanto dentro de su territorio, como en el exterior; pero esto es lo que se pretende, pero esta teoría en la práctica fracasa, debido a que los políticos que son los que la manejan han acuñado una costumbre: ‘Todo se vale en la política’, porque no dejan sus pasiones e intereses personales para dedicarse a servir los intereses de todos, los del Bien Común y no los de su grupo.



Lo que hoy en día, estamos viendo de política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos para ejercer el poder de tal manera que pareciera que volvemos a tiempos muy primitivos en donde la fuerza es la que impone la autoridad, aunque hoy en día la manifestación de ella se ejerce por las redes sociales, los grupúsculos para componendas, las falsas noticias y el abuso de la mentira para acabar con el opositor y deteriorar la imagen del contendiente de tal manera que las bases del ejercicio del poder para resolver o minimizar el choque entre los intereses de las diversas ideologías, en lugar de buscar como lo decía un político de los nuestros:

‘Un acuerdo en lo fundamental’, si, en eso que es el Bien para Todos, se convierte en el acuerdo para repartir la riqueza del Estado en las componendas de quienes apoyan una u otra idea, o sistema de manejo del Estado de tal manera que se inicia con bases de Corrupción, que solo llevan a aumentar la indignación y la desconfianza de quienes esperaban se les escuchara y se les resolvieran sus deseos.



La invitación a ‘Caminar Juntos’, es entender que para poder hacer la Nueva política, la Buena Política, es tomar de la misma fuente que el pueblo bebe el agua para la vida, no de una especial, como la historia del rey que quería entender por qué no le obedecían y pensaba que su pueblo estaba loco. Cuando todos no veamos en el otro un enemigo, sino un hermano, con las mismas necesidades y deseos, y caminemos entonces juntos, hemos empezado el camino para una paz verdadera.

