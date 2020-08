¿Y dónde está el piloto?

Agosto 30, 2020 - 06:30 a. m. 2020-08-30 Por: Jorge E. Rojas

Este sábado desfilaron por la ciudad algunos carros con los techos atravesados por lonas amarillas. Allí viajaban impresos en tinta negra los nombres y las edades de los cinco pelados que masacraron en Llanoverde. Porque hay gente que no cree lo que insinúa esta justicia. A esos muchachos no los mataron de la forma en que los mataron por estar comiendo caña. Ni su homicidio quedó resuelto con las dos capturas que esta semana publicitaron en alta resolución: en uno de los videos que registran los operativos policiales, se ve cómo encuentran prácticamente todas las evidencias de uno de los asesinos, apiladas junto a la ropa sucia que tenía en el cuarto donde esperaba manso por su captura. Escena para Disney. No para esta película.



Aquí el drama es imposible de simplificar con un giro tan rosa como el que plantea la llegada de un escuadrón de súper-policías rolos, que en quince días fueron capaces de descifrar el mismo crimen para el que el Alcalde estaba pidiendo ayuda del FBI. Por si alguien no lo recuerda, los chicos tenían entre 13 y 16 años. A cuatro de ellos los mataron con tiros de gracia. Al quinto lo degollaron. ¿Todo eso por meterse a las escondidas a un cultivo ajeno? Desde el diccionario que yo conozco, solo alcanzo a leer otro gran eufemismo para traducir la impunidad.



Nada raro en todo caso para este thriller que vivimos. Solo otra escena más del relato repetido que ya es costumbre nacional. Nos mentirán sistemáticamente y nosotros callaremos. Habrá protestas tal vez. Ya hubo un plantón. Este sábado fueron los carros con las lonas amarillas.

Pero nada servirá. Nada será distinto. Los seguirán matando. Nos seguirán matando. Durante los dos primeros días de agosto, diez personas fueron asesinadas en Cali. A estas alturas ya van casi 600.



Hay instantes en que todo parece una gran comedia: en el peor momento de la criminalidad, el Alcalde decide destinar 72.000 millones de pesos para comprar un lote que le permita ampliar el ecoparque de Pance. Y eso sería realmente bello y coherente si nosotros fuéramos Nueva York y al sur quedara el Central Park. Pero lo que nosotros tenemos al centro es una bomba social que estalla todos los días con más muertes, más atracos y más miedo. Lo que tenemos al centro es una ciudad partida en dos por la inequidad, el narcotráfico y la corrupción que se come botines del grande de un estadio. ¿O de un parque? Si tuviera que apurarme con un título para este episodio de la sucursal del cielo, me viene al recuerdo una mala película, aunque realmente graciosa: ¿Y dónde está el piloto?



En un minuto pasamos de ser la ciudad del horror, con drones y patrullas anticovid, a la ciudad del amor, con 300 moteles de piernas abiertas para atender, eso sí, solo parejas, nada de orgías. Hay pilotos para abrir restaurantes, bares, museos, pero no hay un piloto para enfrentar de manera seria y sin eufemismos la violencia que nos estalla en la cara, en los semáforos, en los barrios del sur y del norte y del oeste y del centro, y de las laderas y de todas partes. Ahí están los videos dando vueltas todos los días. Damos tumbos en la contradicción. Volamos sin curso. Y una vez más en picada.