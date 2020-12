Las flores de Flórez (el de Emcali)

Diciembre 20, 2020 - 06:30 a. m. 2020-12-20 Por: Jorge E. Rojas

La vida y sus distancias: hay un Juan Carlos Flórez que nació para iluminar el mundo. Cantante. Uno de los tres mejores tenores del planeta. En el común azar por clasificarlo todo, han intentado catalogar su talento diciendo que es el heredero de Pavarotti, cuando la voz del peruano pertenece a otro repertorio. Tenor ligero. Pero se sientan en la misma mesa. Tiene 47 años y está tocado por los dioses: en el 2007, cuando se presentó en la Scala de Milán, lo aplaudieron de pie durante más de cinco minutos, ovacionándolo por una doble interpretación que ahí llevaban medio siglo sin oír. Es de esa talla. Nació en Lima. A solo un país de distancia.



De este lado del universo, en cambio, nos tocó el Juan Carlos Flórez nacido para la oscuridad. Designado por Alí-ba Iván para hacerse cargo de Emcali, su gerencia ya es una de las más cuestionadas de la historia, con apenas meses de gestión (gestión es un decir, claro). Para no ir tan lejos, ahí está la denuncia penal que el abogado Elmer Montaña interpuso contra el Alcalde por haber suscrito el contrato que firmó con la Empresa de Servicios Públicos, desesperados por ejecutar diez mil millones de pesos destinados al supuesto alumbrado de Navidad.

“Cometieron faltas graves para saltarse la licitación”, explicó el abogado. Por eso la Procuraduría le pidió explicaciones formales a Ospina y Flórez a través de una acción preventiva. Que no es mucha cosa. Pero ya es algo.



Aunque no están obligados a cantar todo lo que ocultan, sí están obligados a presentar números del exceso. En Los Susurros de Kiko Becerra, un canal de Youtube donde el excontralor expone sus opiniones del país, una cuenta que hizo hace pocos días me quedó sonando: de acuerdo con él, cada una de las carrozas que componen el esperpento del alumbrado móvil, le cuesta al Municipio, es decir a nosotros, 459 millones de pesos. Que sería el promedio correcto si solo fueran 24 carrozas. Entonces, como dijo el Excontralor, les había salido más barato comprar las tractomulas nuevas y modelo 2020.



Pero hay que decir las cosas como corresponden, y en esta Alcaldía las cifras son claras como agua del río Cauca. Para empezar, ellos cuentan un total de 56 vehículos, pues también entran al inventario los triciclos mazamorreros, como el que utilizó Alí-ba Iván cuando la noche de inauguración salió a pedalear por las calles en otro capítulo de su interminable serie de ridículos populistas. Engallado seguramente con sillín antiprostático, frenos shimano y llantas michelín, ¿en cuánto nos habrá salido el triciclo del Alcalde? Según los anuncios a través de los cuales intentan explicar el gasto, para logística y alquiler de vehículos destinaron mil trescientos millones de pesos. Para ponerles luces, mil novecientos millones. Pagaron cuatrocientos millones por el concepto y diseño de los personajes de espuma y cartón que amarraron a las carrozas. Y seis mil quinientos millones por la elaboración y montaje de toda la caravana.



Lo más divino de todo es que el gerente de Emcali, Juan Carlos Flórez, salió a decir que el gasto del alumbrado móvil revertirá en utilidades para el Municipio que calcula oscilantes entre el tres y el cuatro por ciento. Algo nunca visto. Artista. Lo que pasa es que es un artista. El que nos tocó de este miserable lado del mundo. Tan lejos de Perú. Cuando fue secretario de Infraestructura y Valorización en la primera administración Ospina, Flórez, este Flórez, se dio a la maña para firmar el contrato número 4151.1.14.07.069-2009 con el Consorcio Valle SA, que habilitó el mantenimiento de unas olvidas calles en los barrios El Hoyo (comuna 3) y El Prado (comuna 11). Curiosamente, el mantenimiento lo hicieron en plena Feria, un 29 de diciembre. Curiosamente, el impuesto de timbre lo pagaron el 31. Curiosamente, el contrato se acercaba a los cuatrocientos millones de pesos. El dato lleva años registrado en espartaco500.wordpress.com. Cabe advertir que si busca ópera y canto lírico, ese no es el lugar. Pero si insiste, mejor tápese la nariz. Huele mal. Muy mal. Por todos lados, a Flórez podridas.