El Gerente de Indervalle, Yuri y El Profe Biojó

Julio 05, 2020 - 06:30 a. m. 2020-07-05 Por: Jorge E. Rojas

Hace un par de semanas la yudoca y medallista olímpica Yuri Alvear, estuvo acompañando al gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, a un Facebook Live que se transmitió desde las instalaciones de El País. Una de esas experiencias streaming que ante el aislamiento se convirtieron en oportunidades cotidianas para que los funcionarios públicos se conecten con sus audiencias, y respondan inquietudes mientras dan cuentas del trabajo que llevan en medio de la crisis.



López habló del esfuerzo que están haciendo para cumplir los compromisos con los deportistas élite de la región, de tal forma que puedan seguir sin sobresaltos su preparación a pesar de las circunstancias, y la mayoría de gente que se conectó lo hizo para darle los créditos: durante su anterior gestión, el Valle consiguió de nuevo el título de los Juegos Nacionales después de 23 años de sequía, y por primera vez ganó los Paranacionales Deportivos.



Siguiendo la transmisión desde el otro lado, es decir, no a través de alguna pantalla sino realmente en vivo y en directo, me concentré en la forma en que Yuri observaba al gerente. Porque ya en otras ocasiones he visto lo que ocurre cuando a un político lo acompaña una figura pública que con su presencia le valida el discurso: y por lo regular, si no es una sobreactuación, la escena resulta un montaje destemplado y obvio. Pero esta vez todo era natural y sin imposiciones, y cuando López tenía la palabra la campeona lo seguía con los ojos cuajados en credibilidad; el gesto era una confirmación sin parpadeos para lo que él decía. En algún momento ella contó que varias veces le han ofrecido irse a competir defendiendo otras banderas, pero que no se identifica con un color distinto al rojo Valle: “Estudié y me hice profesional con el apoyo del Departamento. El deporte ha sido mi camino para salir adelante. Hace falta que la gente se entere más de todo el apoyo que tenemos los deportistas…”.



***



Palabras más, palabras menos, toda esa imagen fue la respuesta que intenté para un buen hombre que esta semana escribió un mensaje abierto por Whatsapp pidiendo ayuda: si una campeona olímpica tiene semejante valoración para el trabajo del gerente de Indervalle, debe ser porque se trata de alguien comprometido con el deporte en todas sus capas. El hombre que necesita ayuda se llama John Jaider Biojó Burbano, y casi todo el mundo lo conoce como El Profe Biojó. Desde el 2007 vive en Potrerogrande, y desde hace once años empuja desde una cancha que crece a un costado de su casa, un proyecto de rescate deportivo que bautizó ‘Talentos Fútbol Club’.



Aquello es exactamente una tabla de salvación para chicos y chicas que han encontrado en sus brazos y en los brazos del equipo, una familia que, para empezar, abraza. Y eso ya es un montón en la vida de un chico que puede andar perdido por ahí, en los laberintos habituales del lugar común que ofrece esta ciudad sin salida. Entonces allí y de su mano, algunos de ellos supieron que no siempre tiene que ser igual. Algunos de ellos se aferraron del fútbol para soñar, y se fueron a soñar en equipos de Bogotá. Hubo un chico que gracias un milagro hermoso y efímero se fue a soñar a Brasil. Antes del covid, otros 60 sueños en gestación hacían parte de ‘Talentos Fútbol Club’. Pero el profe, ya no es exactamente el profe: “(…) Quiero ofrecerme para trabajar en lo que sea: sé pintar, estucar, instalar sistema drywall o panel yeso, hago mandados, tengo un carro para llevar mercancía…”, escribió esta semana por Whatsapp.

Tratamos de hablar, pero los audios no le descargan. “Mi pana, el teléfono está malo, se me (sic) pega…”, alcanzó a decirme la última vez.