Alumbran bien para robar mejor

Noviembre 08, 2020 - 06:30 a. m. 2020-11-08 Por: Jorge E. Rojas

Las cuentas no cuadran por ningún lado. Hace apenas tres años, el alumbrado de Navidad costó ocho mil millones de pesos. Tenía siete circuitos donde las luces se concentraban para que la gente saliera a caminar en familia. Un año antes había costado cinco mil millones. Y ahora, mansos, arrodillados y quebrados, pagaremos diez mil. De repente tanto afán por alumbrar la ciudad sirva de algo. De repente y las ratas salen de la oscuridad.



Las cuentas no cuadran en ninguna parte. Por rentas, tasas e ingresos de libre destinación, el Municipio percibió 669 mil millones de pesos hasta el pasado mes de julio. Si al Concejo le corresponde el 1,5% de ese presupuesto para que pueda funcionar, la matemática dice que tuvieron al menos diez mil millones de pesos en sus manos. Pero, pobrecitos, no les alcanza ni para pagar internet. Y eso que en Emcali les hacen descuento.



Si alguien se pregunta por qué cuesta tanto el funcionamiento de algo que no funciona, la respuesta es más o menos simple. Maquinaria política. Cada concejal tiene algo que se llama UTN: Unidad Normativa de Trabajo, lo que en otras palabras traduce un equipo que les hace casi todo. No vayan a creer que por suelditos de once millones de pesos, los honorables se van a quemar las pestañas. Para eso por ley tienen asignados 25 salarios mínimos mensuales para pagar lo que necesiten: abogados, politólogos, contadores, periodistas, secretarias, mensajeros.

A través de esa figura también contratan a muchos de los líderes que los ayudan en elecciones. Pueden contratar conductores, por ejemplo.

Pero hay concejales que son malos con las cuentas. El pasado 3 de abril, en medio del confinamiento, Terry Hurtado estrelló contra un poste del barrio Granada al volante de una camioneta asignada por la Alcaldía.

Animalista de puro corazón por Cali, se explicó diciendo había salido a repartir comida por bultos entre perros y gatos en abandono. Lo que no explicó es por qué iba manejando el vehículo sin licencia de conducción.

Dijo que iba a pagar por todo; solo olvidó decir que su sueldo sale de nuestros bolsillos. Las cosas que hay que ver en la penumbra. Menos mal ahora todo va a estar diez mil millones de veces mejor alumbrado.



Con la luz bien puesta, el descaro se ve mejor. Este viernes Alí-ba Iván se pronunció frente a la decisión del Gobierno Nacional, que autorizó la

entrada al país de viajeros internacionales sin necesidad de pruebas PCR. Lo calificó como “una burrada”. Lo que suena muy apropiado en la voz de alguien que destina 16.000 millones de pesos para hacer una feria virtual, que en el rebrote pandémico tendrá “sesenta eventos bio-seguros”. Porque eso prometen. Tarima, pantalla y concierto en cada comuna, pero con el virus controlado. Tranquilos. Al mando hay un burro hablando de orejas.



El jefe de la banda sigue haciendo cuadrar los números. A la concejal que se le enfrentó con el No en la votación por el crédito público que endeudó a la ciudad en esta crisis, le va a quitar los cupos de contratación que tenía con el Municipio. Pueden ser cerca de cien personas a las que próximamente les dejarán de renovar sus contratos.

No quiere más obstáculos. Su próximo botín es la siguiente Alcaldía. Ya puso el jarrón. Ya eligió las flores. Ya tiene el candidato. Para ese trabajo, su hermano Kassim también es mano derecha. Cuando estuvo en el Senado lo apodaron ‘el mudo’, en consecuencia de su prolífica participación. Pero me dicen que hoy es quien tiene la última palabra en muchas decisiones. Entonces habla. Y mira. Y como veo que ha estado leyendo las últimas columnas que colgué en las historias de mi cuenta de Instagram (@rojas_velasco), hoy le queda un regalo. Es un pantallazo del contrato que el Concejo de Bogotá firmó con un proveedor para adquirir los servicios de virtualidad, que allá costaron cien millones de pesos menos. Es una bobada. Un diminuto recordatorio: entre más luz, más fácil ver las huellas del roedor.