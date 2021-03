Colombia ratifica su protagonismo en la región

Marzo 21, 2021 - 06:35 a. m. 2021-03-21 Por: Iván Duque Márquez

La Asamblea Anual del BID, cuyas deliberaciones se centrarán en los desafíos derivados de la pandemia y las claves para la recuperación, tendrá este año como gran protagonista a Colombia, no solo porque se originará desde la pujante ciudad de Barranquilla, sino, sobre todo, por el indudable liderazgo que nuestro país ha alcanzado en el contexto

Un posicionamiento reconocido no solamente por decisiones de impacto en la región y en el mundo, como el Estatuto Temporal de Protección a migrantes, sino porque nuestro país preside hoy organizaciones tan importantes como la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico, el recientemente creado Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (Prosur) y, ahora, la Asamblea de Gobernadores del BID.



El certamen se cumplirá del 17 al 21 de marzo y contará con la participación -de manera virtual y presencial- de autoridades y líderes de los sectores público y privado de la región.



Para Colombia, anfitrión del encuentro, la agenda tiene un interés especial en cuatro temas fundamentales para nuestro Gobierno: integración regional, cambio climático y biodiversidad, reactivación económica sostenible y gobierno digital.



Como antesala del encuentro, el martes 16 de marzo presidiremos la sesión extraordinaria de Prosur, en la que discutiremos estrategias para enfrentar la crisis generada por la pandemia, compartiremos esfuerzos en materia de inicio de la vacunación y trazaremos mecanismos para acelerar la recuperación económica.



En el marco de la Asamblea también abordaremos a profundidad la situación de la migración venezolana, evento organizado por Canadá, que preside la Conferencia de Solidaridad con Migrantes y Refugiados Venezolanos, y escucharemos experiencias alrededor de la ‘Inversión y el fortalecimiento de cadenas regionales de valor como motor para la recuperación económica’.



Desde luego, la agenda del encuentro tiene un fuerte componente en materia de medio ambiente. El programa contempla deliberaciones sobre el ‘Desarrollo Sostenible de la región Amazónica’, ‘Colombia y los países del Caribe: Resiliencia Climática’, ‘El camino de Colombia a la COP26’ y ‘La PreCOP15 de biodiversidad, la iniciativa Amazónica y las biodiverciudades’.



El martes presentaremos los estudios técnicos para la licitación del proyecto del río Magdalena, con lo cual cumplimos una promesa hecha en campaña: la recuperación de la navegabilidad en este importante corredor fluvial, lo que se constituye en un hito para la infraestructura colombiana.



También en la Asamblea presentaremos el libro Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia, que explica por qué hoy nuestro país es líder regional en energías renovables no convencionales.



Igualmente, será la oportunidad para oficializar el inicio de la modernización y transformación digital de la Justicia en Colombia, como respuesta al clamor de los colombianos para que esta sea más eficiente y con mayor cobertura.



Un tema que no puede faltar, es la Economía Naranja. Por eso, en eventos como ‘El futuro es creativo’ estaremos revisando el impacto de la pandemia en las industrias creativas y el surgimiento de propuestas innovadoras.



Durante esta Asamblea del BID en Colombia se materializarán una serie de convenios, acuerdos y empréstitos para el país, en diversos sectores claves para la economía y el desarrollo. Y en el cierre del certamen estaremos abriendo el evento ‘La nueva agenda de equidad después de la pandemia’.



Indudablemente, la agenda de la reunión del BID 2021 tiene para nuestro país una enorme importancia, porque contribuirá, desde distintos frentes, a impulsar el Compromiso por Colombia, una hoja de ruta trazada para promover la inversión social, la generación de empleo y el crecimiento limpio y sostenible, y para continuar apoyando a los colombianos, en especial a los más vulnerables.



*Presidente de la República