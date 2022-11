Noviembre 09, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-09

Por:

Helena Palacios

Difícil encontrar ciudad semejante a Cartagena de Indias como teatro de acontecimientos decisivos en el curso de la historia nacional. Más allá de su heroica declaración de independencia absoluta de la corona española un 11 de noviembre de 1811, está la importancia de su origen al haber sido punto y puerto estratégico del Nuevo Reino de Granada para la entrada de un mundo que venía del otro lado cargado de las ambiciones de unos y el sufrimiento de otros. De allí surge una sociedad de criollos y mestizos que con valor resiste el asedio de piratas y tropas españolas, emprendiendo la construcción de murallas y fortificaciones para su defensa, lo cual fue posible gracias a la fuerza de africanos esclavizados.



Las disímiles condiciones de vida de quienes confluyeron en ese ‘tesoro de leyendas’ que guardamos en la memoria en una especie de apropiación colectiva que nos une como Nación, explican en buena parte las consecuencias y conflictos sociales, que también lo son del país. Los asaltos y desafíos actuales son diversos. A la ausencia de administración y justicia eficaz que proteja a la ciudad, se suman los bajos índices en calidad de vida por pobreza, inseguridad y educación, especialmente. De ahí que los gobiernos locales y nacional, así como la ciudadanía en general no pueden ser ajenos al debido apoyo a la población más desfavorecida y a Cartagena, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, por su significado y contribución a la vida de Colombia.



Aún con las dificultades actuales, la ciudad se levanta y mantiene con grandeza y belleza sus fortificaciones, plazas, museos y centro histórico que la caracterizan, lugares de encuentro del turista que se siente llamado por unos tiempos lejanos y a la vez presentes. Los vestigios en rocas, murallas y arquitectura son trazas indelebles de la historia con la cual podemos relacionarnos y evocar el espíritu de la ciudad para comprender las experiencias de otra época. Llamada también corralito de piedra, ha sido fuente de inspiración literaria recuperando lo que la narración oficial no logra.



Hay novelas que no serían las mismas si no tuviesen a Cartagena en la esencia de sus relatos: ‘Del Amor y otros demonios’, ‘Crónica de una muerte anunciada’, de Gabriel García Márquez; ‘La Ceiba de la memoria’, de Roberto Burgos Cantor; ‘Chambacú’, corral de negros’ de Manuel Zapata Olivella; ‘La Tejedora de coronas’, de Germán Espinosa, entre otras. Durante la colonia hubo tensión y crisis por las ideas modernizantes venidas de afuera, motivo de la obra de Espinosa. A través de la protagonista, Genoveva, el autor se adentra en el tiempo y las vivencias de una colectividad en su proceso histórico. La joven criolla pasa de la Arcadia feliz a la tragedia de la profanación de su cuerpo durante el sitio a Cartagena, lo que modificó el rumbo de su vida y su enamorado. El exilio en tierras lejanas la llevó al encuentro con las ideas de la ilustración, los descubrimientos de la época y sus protagonistas. En el conocimiento de ese otro mundo pierde su centro, pues también el propio le resulta extraño, y no logra desprenderse de él.



Muchas miradas habrá sobre Cartagena de Indias, como recorridos por sus sucesos, sus calles, leyendas, misterios y luchas, mas siempre se hallará un motivo más para visitarla y encontrar su fortaleza y relación con un pasado tal vez inabarcable e incomprensible en su totalidad.