Viene lo peor

Julio 10, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-10 Por: Gustavo Duncan

En cifras puras el Covid-19 no tiene una tasa de mortalidad impresionante si se compara con otros fenómenos de la historia colombiana. Los estudios iniciales, en particular de un crucero errante en cuarentena forzada porque ningún puerto quería recibirlo, apuntaban a tasas de mortalidad de alrededor del 1%. Los viajeros estaban compuestos por población en promedio de edad madura, así que los datos tenían un claro sesgo. Estudios posteriores mostraron tasas más bajas. La revista Nature en un artículo la sitúan en un rango entre el 0,5% y el 1% de acuerdo a los países en cuestión. La BBC informa también que por el efecto de aprendizaje en el tratamiento se pasó de una mortalidad del 8% de quienes ingresaban a los hospitales en abril al 1% en junio.



Si se tiene en cuenta que Colombia logró implantar, con todas sus imperfecciones, un proceso de aislamiento temprano y que hasta ahora ha evitado que la curva de contagios se desborde, no es de esperar que se llegue a una situación catastrófica. A principios del próximo año no es muy probable que las estadísticas registren centenares de miles de muertos. Otros episodios, como la violencia de las últimas décadas y catástrofes como la de Armero, reclamaron un mayor número de fatalidades. En perspectiva histórica quizá serán recordados como más dolorosos que el Covid-19.



Sin embargo, el número de fallecidos al final será alto, se estima que entre 15.000 y 50.000. Ya en este fin de semana la cifra llegará a los 5000 y en las próximas semanas el país entrará en una fase de desborde en el número de contagiados, pacientes que demandan atención hospitalaria y fallecidos. La crisis que viven Barranquilla y el Atlántico muy pronto se vivirá en las otras grandes ciudades y regiones del país. Ojalá no se llegue en ningún día a una cifra de muertes por encima de los mil.



Es en ese escenario en que la faceta más dolorosa para la sociedad se va a sentir. Y es también la situación en que el Covid-19 va a exigirle a la dirigencia colombiana la mayor sensatez y rigurosidad para evitar que la crisis sanitaria desemboque en una crisis política. El problema más que el número de fallecidos va a ser la forma cómo la gente se muere y las implicaciones en la legitimidad del Estado y del sistema político.



Es muy distinto el efecto en la percepción de la sociedad cuando las muertes ocurren en zonas en guerra o en tragedias naturales que suceden intempestivamente. Con la pandemia mucha gente va a morir literalmente rogando por una Unidad de Cuidados Intensivos porque se les acaba el oxígeno. No serán unos pocos, sino miles quienes asediarán los hospitales en busca de un respirador artificial. Es una situación apocalíptica en que el desespero de la sociedad se mezcla con la incapacidad del Estado y de la dirigencia para ofrecer lo más básico: el aire para respirar. Probablemente el pico pasará en pocas semanas pero el episodio dejará una marca en todos los familiares y sobrevivientes que se hayan visto en la situación de necesitar atención hospitalaria y entre quienes, en un lugar y en un momento dado, no encuentren cómo despedir a sus muertos.



Uno quisiera que el presidente Duque y los demás líderes del país lanzaran un mensaje advirtiendo sobre lo que se viene y previniendo no solo sobre la enfermedad, sino de los oportunistas políticos que, sin ningún tipo de consideración, quieren sacar provecho de la tragedia.



