Tiempo de acuerdos

Febrero 05, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-05 Por: Gustavo Duncan

Desde hace ya varios meses Petro ha orientado su campaña presidencial hacia una ruptura del centro político. Su objetivo estratégico es y sigue siendo dividir la política colombiana en solo dos bandos, en lo posible irreconciliables: el uribismo y la extrema derecha contra una coalición de centro e izquierda que reúna todo lo que no sea uribista.



La preocupación de Petro era que se repitiera la situación de la elección pasada, en que una fuerza de centro le disputara el paso a la segunda vuelta y que además fuera reacia en una parte considerable de sus componentes a respaldarlo en caso de que se enfrentara al uribismo en la segunda vuelta. Por eso su estrategia fue doble y contradictoria. Por un lado, despreciaba la existencia de un centro político, lo reducía a una fachada de un uribismo solapado. Su objetivo era atacar a Fajardo y a Claudia López, quienes reclamaban desde el centro y la izquierda una propuesta antagónica al proyecto radical de Petro.



Por el otro lado, llamaba a la creación de una gran coalición que uniera todo aquello que no fuera uribista. Se mostraba generoso y dispuesto a llegar a acuerdos con fuerzas políticas tradicionales del liberalismo y otros sectores. El objetivo era sumar lo máximo posible en una coalición bajo su liderazgo, pero sobre todo restar el respaldo dentro del centro a Fajardo y crear ruido en las potenciales alianzas que pudieran hacerse sin que contaran con él por sus posiciones radicales. Benedetti, en ese sentido, se convirtió en un aliado valioso. Aunque necesitaría muchos más ‘Benedettis’ para que fuera efectiva su estrategia.



Petro tenía razón en sus preocupaciones. Ya comienza a avizorarse maniobras entre sectores de centro y de izquierda para postular un solo candidato a la primera vuelta de las próximas elecciones. Más aún, la coalición pareciera estar cocinándose en contra de la posibilidad que pueda Petro hacer parte de ella. Uno de los motivos expuestos por sus miembros para llegar a un acuerdo es precisamente la necesidad de impedir que un proyecto populista llegue al poder en 2022, lo que apunta explícitamente a un rechazo a que Petro haga parte de la coalición tal como Fajardo, los Galán y otros potenciales participantes han manifestado.



El acuerdo aglutina muchas fuerzas de centro que han estado en el espectro de los partidos políticos tradicionales. El partido liberal, el galanismo, ciertos políticos que estuvieron con Santos y que bajo ninguna circunstancia estarían bajo el mismo paraguas de Uribe, disidencias de Cambio Radical, etc., hacen parte casi que de manera natural de la coalición. O unen fuerzas o salen del mapa electoral en el 2022.



A esos sectores Petro encuentra complicado llegarles. La disputa es más por las figuras y los partidos de izquierda, en concreto el partido verde.

Allí se encuentran muchos cuadros y bases políticas que ideológicamente se sienten más identificados con Petro que con un Fajardo o un Galán o un De la Calle. Pero al mismo tiempo se encuentran que su principal figura política, la alcaldesa de Bogotá, recibe constantemente ataques y críticas del petrismo.



La verdadera disputa entre Petro y el centro está entonces en la tajada de los verdes y la izquierda que logren comprometer para la primera vuelta del 2022. Es probable incluso que la disciplina partidista haga implosión y la pelea sea por cada líder, cuadro y voto de izquierda.



