Súplicas por el desastre

Julio 17, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-17 Por: Gustavo Duncan

Cuando Petro fue alcalde de Bogotá nombró a Hollman Morris como gerente de Canal Capital, la televisión pública del distrito. Lo usual es que los alcaldes utilicen el canal para favorecer sus comunicaciones. Pero Morris lo llevó más allá: no solo puso al canal como una plataforma ideológica, sino que lo convirtió en el medio de un político en concreto.

Canal Capital se convirtió en Tele-Petro. En ese entonces Petro todavía no se había enemistado con Claudia López y los Verdes y no le hicieron mayores críticas.



Recientemente Hollman Morris ha vuelto ha abrir un medio con claro contenido proselitista, otro Tele-Petro. Al menos esta vez no se hizo uso de recursos del Estado. El Tercer Canal es un medio que transmite a través de YouTube noticias, entrevistas, opiniones y programas de debate. Es explícito en su línea editorial. La iniciativa es saludable para la democracia. Enriquece el debate y alienta la participación.



El Tercer Canal, además, deja ver muy claro cuál es la posición política del petrismo en la actual coyuntura y su estrategia para alcanzar el poder. La disputa con Claudia López y Sergio Fajardo es evidente. Petro sabe muy bien que si la competencia para el 2022 es con Fajardo lleva las de perder. Fajardo le quita una porción importante del electorado de izquierda y se lleva al centro y a la derecha por el solo temor a Petro. Por simples matemáticas es su peor rival. Por eso, preferiría un rival de derecha y entre más de derecha mejor. Tendría espacio para competir con los votos del centro, sin los cuales no sería presidente.



Petro también sabe que el principal jefe de debate y termómetro de la campaña de Fajardo es la alcaldía de López en Bogotá. Si a ella le va mal, las acciones de Fajardo bajan y es probable que surja un candidato de derecha. No es extraño entonces que el centro de sus críticas a los actuales gobernantes no sea tanto Duque como a Claudia López. No perdona ningún tema en que pueda criticarla, se mantiene agitando el debate desde el hospital San Juan de Dios hasta el metro elevado.



Pero eso no es todo. Todo apunta a que Petro cree, muy en la onda de Lenin, que un radical como él solo puede llegar al poder en circunstancias extraordinarias y con un agudo sentido del oportunismo.

En ese sentido, la pandemia para Petro es un terreno ideal. Es la ocasión para culpar de todas las dificultades por la que atraviesa la sociedad a las injusticias del sistema político y económico y para denunciar la incapacidad de sus rivales políticos a cargo de posiciones de gobierno. Al mismo tiempo, es la oportunidad para mostrarse, así no exista ningún ejemplo contrafactual, como quien sí propuso las verdaderas soluciones para que no hubiera pasado ni los contagios, ni las muertes, ni las falencias del sistema de salud, ni la crisis económica, etc.



Es así que en el Tercer Canal parecieran recibir como buenas noticias toda la información sobre la agudización de la crisis del coronavirus. El miércoles 15 de julio Hollman Morris informó que de manera extraoficial Bogotá había colapsado en cuanto a su oferta de cama de Cuidados Intensivos. Ningún otro medio hasta el viernes al mediodía ha confirmado la noticia.



Es probable que en algún momento el sistema de salud de Bogotá y en Colombia colapse ante los nuevos contagios pero es desagradable que algunos, por sus ambiciones políticas, supliquen por el desastre.



